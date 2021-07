La Mercedes EQE sta arrivando! Ecco le prime immagini del potente bolide elettrico

Mercedes-Benz sta lavorando alacremente e sottotraccia per trasformare per sempre la propria gamma di veicoli in modelli ad emissioni zero, e nelle prossime settimane assisteremo a interessanti presentazioni: all'IAA Mobility di Monaco di Baviera che si svolgerà tra il 7 e il 12 di settembre debutterà la promettente ammiraglia EQE.

La macchina incarnerà "la prima ammiraglia di lusso a batteria costruita da Mercedes-AMG." Il virgolettato lascia intuire che non vedremo assolutamente una berlina comoda ma compassata, bensì un modello in grado di incollare i passeggeri ai sedili come poche altre auto. Oltretutto la casa tedesca non mancherà di illustrarci la nuova Mercedes-Maybach EQS SUV, e cioè un SUV grosso ma veloce, e ovviamente contraddistinto da un livello di opulenza fuori scala.

Per il momento dobbiamo accontentarci di tre immagini alquanto sibilline, tutte visibili in fondo alla pagina. La prima raffigura la Mercedes-AMG EQE, la quale palesa non soltanto una lunga striscia di LED posteriori ad attraversarla in tutta la sua larghezza, ma anche dei passaruota ampi e muscolosi, in grado quindi di trasmettere un senso di sportività. Non mancherà infine un lunotto da vera coupé, mentre le proporzioni generali non sembrano differire da quelle mostrate con la EQS (è già entrata in produzione).

Intrigante anche l'occhiata concessaci per l'abitacolo. Gli interni della EQS saranno certamente futuristici, ma di certo meno minimali di quelli adottati da altre EV moderne. Al centro non poteva che dominare un ampio display dedicato all'infotainment (un MBUX Hyperscreen come quello della EQS), mentre delle luci soffuse contribuiscono a creare un'atmosfera personalizzabile.

Passando alla Mercedes-Maybach EQS SUV il materiale si fa più scarso, poiché il brand ne ha condiviso una sola immagine: una scurissima foto che la riprende dal lato posteriore sinistro. Il team intende convincere i suoi facoltosi clienti con una sintesi dei 100 anni di esperienza del brand nel lusso a quattro ruote, ma ci tiene a precisare che non si guarda al passato, ma al futuro.



In chiusura, per restare in tema di elettrificazione e modelli Mercedes-Benz, vogliamo rimandarvi alla nuova prova di Matteo Valenza a bordo della EQA: ecco cosa ne pensa.