Niente pack performance sulle Mercedes-Benz elettriche in UE: questioni legali

Quando Mercedes ha lanciato sul mercato la sua gamma elettrica EQ, ha nel contempo messo in vendita alcuni pacchetti aggiuntivi per sbloccare delle funzionalità extra. Peccato però che gli stessi stiano incontrando non poche grane in Europa.

Mercedes, che ha deciso di sfoltire i segmenti compatti, ha realizzato un pacchetto dal costo di 489 euro all'anno in Germania che permette di ottenere l'avanzato sistema sterzante della ruota posteriore che consente di sterzare fino a 10 gradi invece dei 4,5 di serie. Si tratta di un pacchetto che è standard negli Stati Uniti mentre in Europa è venduto a parte.

A ciò si aggiunge un altro pacchetto che va invece a modificare la potenza dei modelli EQ, dal costo di 1.200 dollari all'anno negli Stati Uniti e utilizzabile per i SUV EQE ed EQS. Come detto in apertura, questa aggiunta non sarà purtroppo disponibile in Europa e a fare lo scoop ci ha pensato l'edizione olandese della rivista Top Gear, che è riuscita a contattare un portavoce di una filiale orange di Mercedes-Benz. A quanto pare vi sarebbero delle "questioni legali" che impediscono al marchio di lusso di offrire questo tipo di aggiornamento, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli a riguardo.

Il pacchetto in questione è alquanto interessante visto che permette di ottenere un incremento di potenza che varia dal 20 al 24% a seconda del modello interessato. Ad esempio, con le Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC e Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC si passa da 215 a 260 kW, mentre nei modelli Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC e Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC l'incremento di potenza varia da 265 a 330 kW, con conseguente aumento dell'accelerazione.

Peccato però che gli acquirenti europei non potranno godere di tali migliorie e all'orizzonte non sembrano esservi schiarite proprio per via delle questioni legali sopra menzionate. Va comunque precisato che Mercedes non è l'unica casa che propone miglioramenti delle prestazioni delle proprio auto tramite pacchetti aggiuntivi; Tesla, ad esempio, utilizza questa pratica da tempo, e lo stesso fa Polestar con il pacchetto Performance Pack per Polestar 2.