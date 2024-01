La Mercedes elettrica che sfida la Tesla Model 3: ecco come sarà

I colleghi di Kolesa hanno fotografato quella che potrebbe essere una anti Tesla Model 3 formato Mercedes. Questa sembra essere il primo passo verso il lancio di una berlina volta proprio a sfidare l'ammiraglia elettrica americana e non solo.

Una Nuova Classe C? Forse. Le prima immagini lasciano presupporre un auto più piccola rispetto alla tipica berlina tedesca alla quale siamo abituati da diversi decenni. Questa sorta di prototipo mimetizzato sembra condividere alcuni elementi di design della EQC della EQE, della EQS e del Concept CLA.

Alla luce delle foto che abbiamo a disposizione, sembra essere presente una fascia anteriore con una striscia luminosa a LED tutta larghezza simile ai nuovi crossover Smart, Smart #1 e #3. In occasione del CES 2024, Mercedes presenterà il suo nuovo sistema di infotainment chiamato MBUX Virtual Assistant, il quale sarà integrato nel sistema vocale "My Mercedes" per offrire un'esperienza utente senza precedenti.

Questa presunta prossima Classe C elettrica si avvicinerà all'85-90% del rendering proposto in questa foto secondo la fonte, e potrebbe non solo sfidare Tesla Model 3, ma anche le altre rivali Polestar 2 e BMW i4. Tutto è da vedere quando questo veicolo uscirà sul mercato e come si posizionerà a livello di prezzo.