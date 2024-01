Mercedes, ecco l'elenco delle auto che usciranno nel corso del 2024

Cara vecchia e amatissima Mercedes. Cosa ci nascondi in futuro? Scopriamolo insieme. Ecco la prossima. Inevitabilmente non possiamo non parlare dello scarso successo degli attuali suv elettrici della compagnia che non stanno raggiungendo i risultati sperati.

In questo piccolo ammasso di fango che sta ricadendo su Mercedes spunta una speranza, ovvero la futura EQC, destinata a inaugurare il nuovo linguaggio stilistico della gamma EQ. Svelato nello scorso autunno dalla seducente concept car CLA. Anticipando un'efficienza significativamente superiore al suo predecessore, si prevede che la nuova EQC possa avvicinarsi ai 600 km di autonomia WLTP nella sua configurazione massimamente ottimizzata.

Il prossimo capitolo vedrà la Classe G abbracciare completamente l'elettrificazione con l'arrivo dell'EQG, e sfidando le convenzioni aerodinamiche caratteristiche della Classe G. Tale audacia sarà sostenuta da una tecnologia innovativa basata su una rivoluzionaria generazione di accumulatori ad alto contenuto di silicio, promettendo una straordinaria densità energetica. Questa rivoluzione non risparmierà neppure la gamma termica della Classe G, che sperimenterà un rinnovamento nel design e nella meccanica in tutta la sua gamma anche a combustione. Vi abbiamo parlato anche del nuovo sistema di infotainment della nuova generazione di Mercedes, chiamato MB.OS1.

Sul fronte delle prestazioni, presso il santuario di Affalterbach, si sta plasmando con perizia la futura Classe E AMG e AMG CLE. Mentre la gamma classica di quest'ultima mantiene i maestosi motori a 6 cilindri nelle varianti coupé e cabriolet, le versioni berlina e station wagon abbracceranno esclusivamente propulsori 4 cilindri elettrificati. La nota affascinante è l'adozione di ibridi a 6 cilindri, progettati per sprigionare oltre 700 CV nelle versioni AMG di caratura più sportiva.

Sulla cima della piramide automobilistica, la SL cabriolet ha recentemente svelato la sua versione 63 SE Performance, un capolavoro di ingegneria motoristica senza se e senza ma. Alimentata da un V8 biturbo da 4.0 litri con 612 CV, affiancato da un motore elettrico da 204 CV, questa raggiunge la stupefacente potenza totale di 816 CV e 1.420 Nm di coppia, distribuiti su tutte e quattro le ruote. Nonostante la sua natura possente, questa macchina percorrere 13 km in modalità completamente elettrica grazie a una sofisticata batteria da 6,1 kWh, introducendo una nuova era di eleganza sostenibile.