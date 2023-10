Mercedes eActros 600, autonomia super: 530 km con un carico di 40 tonnellate

L'eActros 600 di Mercedes-Benz ha recentemente compiuto un notevole tragitto attraverso le Alpi, dimostrando la sua capacità di trasporto a lunga distanza con una sola sosta di ricarica. Gli ingegneri coinvolti nello sviluppo del tir hanno portato il prototipo attraverso questi percorsi difficoltosi caricandolo con un peso di 40 tonnellate.

Il viaggio è partito da Stoccarda, in Germania, e ha attraversato la catena montuosa del Giura Svevo fino a Bolzano. Nonostante le ripide pendenze e le sfide delle strade alpine, l'e-truck Mercedes-Benz è riuscito a percorrere 530 km senza la necessità di una ricarica intermedia, impiegando circa sette ore per raggiungere la destinazione (potete dare un'occhiata anche ai numeri del Tesla Semi, il diretto concorrente di Mercedes eActros 600)

Dopo una sosta di ricarica a Bolzano, gli ingegneri sono riusciti a fare ritorno a Stoccarda senza effettuare ulteriori fermate. Complessivamente, il prototipo dell'eActros 600 ha percorso oltre 1.000 km tra l'andata e il ritorno con una sola sosta di ricarica, dimostrando l'efficacia della combinazione di guida efficiente, una batteria ad alta capacità e un sistema di recupero ad alte prestazioni.

Questo camion elettrico è equipaggiato con tre pacchi batterie al litio-ferro-fosfato e ha una capacità totale installata di oltre 600 kWh nella versione di produzione in serie. Dispone di due motori elettrici con una potenza di 400 kW e una potenza di picco di oltre 600 kW. Mercedes aveva dichiarato precedentemente un'autonomia di circa 500 km con una singola carica, e il veicolo è progettato per ricaricarsi dall'20% all'80% in meno di 30 minuti.

Al momento del lancio sul mercato, Mercedes-Benz Trucks offrirà sia una versione motrice che varianti rigide dell'eActros 600. Questo camion elettrico è previsto fare il suo debutto ufficiale il 10 ottobre ed è pianificato per entrare in produzione nel 2024 .Direttamente dagli Stati Uniti invece ecco il nuovo tir a guida autonoma capace di percorrere centinaia di chilometri di notte senza alcun conducente o intervento umano. Sarà questo il futuro o ancora ci vorrà molto tempo?