Mercedes E63 AMG S by Vath è un proiettile: 345 km/h di velocità massima

Fa davvero paura la Mercedes E63 AMG S preparata da Vath. L'azienda di Hosbach, in Germania, ha deciso di mettere mano al motore già ultra performante della station tedesca, portandolo ad un'incredibile potenza di 879 cavalli.

Dopo la Mercedes AMG SL 63 edizione Formula 1, torniamo a parlare di un altro bolide della prestigiosa casa tedesca, leggasi la E63 AMG S, un'auto tutt'altro che 'di serie', tenendo conto che di suo vanta ben 612 cavalli, risultando una delle station wagon più potenti in assoluto se non la più potente famigliare sul mercato.

Il motore è un V8 biturbo da 4.0 litri e Vath ha deciso di montare dei nuovi turbocompressori, intervenendo inoltre sul sistema di scarico. Grazie a queste accortezze la coppia massima è salita da 850 Nm a ben 1.100 Nm, e le prestazioni sono ulteriormente migliorate. Basti pensare che la Mercedes E63 AMG S riesce a raggiungere i 100 chilometri orari da fermo in soli 3 secondi, mentre la velocità massima arriva a 345 km/h: davvero impressionante.

Novità anche all'esterno della Mercedes, con Vath che ha deciso di montare dei cerchi in lega da 21 pollici al posto dei precedenti da 20, e delle gomme Michelin da 265 millimetri all'anteriore e 295 al posteriore che garantiscono una tenuta perfetta. Aggiunto inoltre un labbro anteriore e uno spoiler sul tetto, mentre a livello di assetto la fuoriserie è stata abbassata di 20 millimetri con l'aggiunta di montanti sottoscocca per rendere il tutto ancora più rigido.

Una Mercedes E63 AMG S che si trasforma quindi in una vera e propria scheggia sotto la cura Vath, una potenza inaudita che fino a pochi anni fa era impensabile su un'auto per tutti i giorni. Quello montato sull'E63 AMG S tra l'altro è uno degli ultimi motori V8 prodotti dai tedeschi visto che l'azienda è intenzionata ad eliminare questo propulsore in favore di uno ibrido. E a proposito di motori 'monstre' abbandonati, Mercedes AMG non è intenzionata a produrre altre hypercar con il motore da F1, così come l'hypercar One.