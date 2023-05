Mercedes E-Scooter, il primo monopattino con marchio AMG che accelera come una moto

Settimana molto interessante per tutti gli amanti dei monopattini elettrici e gli appassionati della micromoblità. Dopo l'annuncio di Xiaomi per i 4 e 4 Lite, tocca ora a Mercedes presentare ufficialmente i suoi primi monopattini elettrici a marchio AMG.

Si chiama E-Scooter ed è un mezzo di trasporto a due ruote di colore nero opaco, con tanto di logo AMG in bella mostra. Si tratta di un prodotto che appare sportivo ma nel contempo elegante, e il peso totale è di 14,7 kg, quindi perfetto per essere ripiegato e messo nel bagagliaio dell'auto, ma anche per salire su un mezzo di trasporto come un bus o un treno.

Il monopattino Mercedes AMG è stato progettato in collaborazione con Micro Mobility Systems AG, azienda svizzera, e gode di un motore da 500W con una velocità massima di 20 chilometri all'ora.

La particolarità dell'e-bike della stella è che invece di accelerare attraverso il pollice con una leva apposita, e come avviene per la maggior parte dei monopattini, l'E-Scooter AMG utilizza l'impugnatura girevole, quindi come una moto o uno scooter, garantendo delle sensazioni di guida senza dubbio più divertenti.

Il monopattino è dotato di una batteria da 9,6 Ah, che garantisce 40 km di autonomia con una sola ricarica, mentre gli pneumatici sono in gomma da 20 centimetri, con sospensioni sia anteriori che posteriori regolabili, e manubrio con funzione telescopica di modo da adattarsi a qualsiasi altezza.

Per quanto riguarda i freni, troviamo un freno motore elettrico sull'impugnatura, ma anche un freno a tamburo posteriore e un freno a pedale posizionato sul parafango. Per viaggiare di sera abbiamo a invece disposizione le luci anteriori e posteriori, oltre ai catarifrangenti sui lati, mentre in mezzo al manubrio spazio ad un mini display con info su velocità, modalità di guida e stato della batteria.

E' possibile anche collegare lo smartphone via Bluetooth attraverso la Micro App dedicata. Il prezzo non è ancora stato comunicato da Mercedes, ma è ipotizzabile un costo maggiore rispetto all'altro monopattino in commercio già a firma Mercedes che costa 1.200 euro circa. Ma sapete come scegliere un monopattino elettrico omologato?