Mercedes diserta il New York Motor Show, è l'ennesimo salone che salta

Mercedes continua a cancellare le tappe americane, dopo essere mancata anche ai saloni di Detroit e Chicago. Ora il brand ha dato forfait anche al New York Auto Show del 2020. A rivelare la notizia è il magazine Automotive News Europe. Una scelta che viene definita come controcorrente, ma —a dire il vero— qualcosa sta cambiando un po' ovunque.

È finita l'era dei tour de force, con le aziende che stanno diventando molto più selettive nel scegliere le apparizioni da fare. Prova ne è che perfino il Salone di Ginevra durante l'ultima edizione ha visto più di qualche defezione illustre, a partire dalla regina delle americane, Ford.

E gli insider del settore già guardano ad un inevitabile cambiamento, con i saloni sempre più focalizzati su servizi e mobilità futura. Insomma, non ha più senso avere mille cloni che si spartiscono le novità e i debutti: in futuro alcune esposizioni moriranno, altre invece dovranno trovare un segmento di specializzazione per continuare a contare.

Presenziare ad ogni evento ha anche costi esorbitanti, oggi facilmente aggirabili con altri canali.

Ma torniamo a Mercedes: Automotive News Europe ha provato a sentire anche la dirigenza di Mercedes, per trovare conferma, ma un portavoce dell'azienda ha definito la questione prematura. Non c'è una smentita, ad ogni modo, e l'assenza della Stella a tre punte pare certa. Stiamo comunque parlando di una manifestazione prevista per fine 2020, c'è ancora tempo.

Ma una conferma Mercedes l'ha data: il brand sarà al Los Angeles Auto Show 2020, e su questo non ci piove. A LA, peraltro, il focus è dato sulle tecnologie e sull'innovazione — e quindi le nostre considerazioni iniziali trovano una piccola conferma. Come si diceva, verosimilmente è questo il trend che ci aspetta.

Il comitato organizzatore della fiera di New York mangia la foglia e minimizza: "un'assenza che potrebbe essere temporanea", ma intanto Mercedes nel 2020 non ci sarà.