Mercedes: 'Crediamo nell'auto elettrica ma è una maratona non uno sprint'

Il CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, ha sottolineato che la transizione verso le auto elettriche richiederà tempo e ha paragonato il processo a una maratona. Ha affermato che attualmente sono stati fatti progressi significativi, ma che il passaggio a zero emissioni è ancora lontano dal completarsi.

Le auto elettriche di Mercedes-Benz come EQS, EQE, EQA ed EQB sono state ben accolte sul mercato e hanno contribuito a guadagnare slancio nella transizione verso le vetture elettriche; inoltre, pare che Mercedes presenterà una nuova berlina elettrica entry level all'IAA. Tuttavia, per quanto attiene ai veicoli di classe superiore, questi si baserebbero su una piattaforma per auto elettriche, ma le versioni EQA ed EQB utilizzano ancora architetture originariamente progettate per motori a combustione.

Per il futuro, però, Mercedes prevede di lanciare una nuova piattaforma per auto elettriche compatte e di media cilindrata.

Il CEO ha sottolineato che Mercedes-Benz sta investendo miliardi nella mobilità elettrica e che l'azienda è ottimista riguardo ai veicoli elettrici e alla guida a emissioni zero. Tuttavia, l'obbiettivo della casa di Stoccarda è quello di rimanere comunque flessibile e consentire sia sistemi di combustione moderni con elettrificazione che veicoli completamente elettrici, a seconda delle esigenze del mercato.

Mercedes-Benz ha anche recentemente stabilito l'obiettivo di raggiungere una quota di circa il 50% di auto elettriche entro la metà del decennio. Mercedes punta a gestire saggiamente l'uso del capitale e continuare a evolversi con il mercato in costante cambiamento. La transizione verso le auto elettriche è una sfida complessa e richiederà tempo, impegno e adattabilità per raggiungere gli obiettivi di emissioni zero. Anche se sembra che Mercedes si sia arresa ai connettori Tesla per la ricarica dei veicoli elettrici, gli ingenti investimenti lasciano pensare che il futuro della casa automobilistica possa solo andare verso un'elettrificazione totale.