Una nuova berlina entry level per Mercedes-Benz: appuntamento al'IAA

Mercedes-Benz svelerà al Salone dell'Auto IAA Mobility di quest'anno un nuovo concept che farà parte del segmento entry luxury. Giusto lo scorso era arrivato l'annuncio di una revisione del portafoglio prodotti Mercedes; ora un teaser offre un piccolo sguardo a questa nuova filosfofia, mostrandoci un'elegante berlina.

I ragazzi di Motor1.com hanno schiarito l'immagine tramite Photoshop permettendoci di scorgere ulteriori dettagli altrimenti non visibili. Si può notare come lo specchietto retrovisore laterale sia fissato al montante anteriore e che sono presenti degli accenti bianchi che evidenziano una linea che si estende dal davanti al retro del veicolo verso il montante centrale. Le maniglie delle porte non sono visibili, ma si suppone che queste saranno in linea col design tipico di casa Mercedes.

Il brand non ha rilasciato ulteriori informazioni riguardo a questo concept. Si pensa che questo modello "Entry Luxury" utilizzerà la piattaforma MMA nota per la sua capacità di poter ospitare sia motori elettrici che motori a combustione e che verrà utilizzata anche per il nuovo mini-classe G in arrivo nel 2026.

Mercedes utilizzerà anche l'evento per promuovere i propri sforzi in campo elettrico. Sarà la prima volta che l'azienda avrà l'intera gamma dei suoi modelli elettrificati esposti nello stesso luogo. L'evento vedrà anche la première mondiale della nuova Classe E All-Terrain.