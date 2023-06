Mercedes come Kitt grazie all'integrazione di ChatGPT: inizia la fase beta di tre mesi

Uno dei temi più chiacchierati del momento riguarda l’intelligenza artificiale, che ovviamente è arrivata anche nel mondo dell’automobilismo. BMW sta giù sperimentando l’uso dell’IA col design dei nuovi modelli, ma le applicazioni di questa tecnologia possono essere diverse: ad esempio, Mercedes vuole implementare ChatGPT a bordo dei suoi modelli.

Per farlo, Mercedes sfrutta il servizio Azure Open AI di Microsoft che permette all’assistente vocale delle sue vetture di parlare in maniera più fluida e fluente, e soprattutto in maniera più complessa, dunque non limitandosi ai comandi pre-programmati dalla casa. Dunque una volta pronunciato il comando “Hey Mercedes”, il conducente non si dovrà più limitare a chiedere il meteo o la modifica della temperatura dell’abitacolo, al contrario potrà fare domande più complesse e ricevere risposte altrettanto esaustive.

A tal proposito, Mercedes sta provando ad evolvere ulteriormente la tecnologia con dei plugin che permettano ad esempio di riservare un posto al ristorante o di comprare dei biglietti per il cinema. Chiaramente c’è chi pensa che questo sistema possa portare ad inutili distrazioni, ma trattandosi di un’applicazione della tecnologia a livello soltanto vocale, il contesto cambia e anzi, potrebbe aiutare in tal senso, perché il conducente sarà meno invogliato a cercare una risposta sul browser del proprio smartphone, dato che l’auto potrà darci tutte le risposte che vogliamo in maniera dettagliata.

Mercedes e Microsoft precisano che il tutto sarà svolto seguendo le più severe norme per il rispetto della privacy, e la beta di questo sistema inizierà proprio in data odierna, 16 giugno 2023: durerà tre mesi ed è disponibile per i modelli dotati il sistema d’infotainment MBUX. Per il momento interesserà soltanto i modelli presenti negli Stati Uniti, ma in futuro dovrebbe ampliarsi anche ad altri paesi.