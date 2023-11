Mercedes CLK GTR roadster e coupè, asta record per la doppia hypercar ma il prezzo è shoc

La Mercedes CLK GTR è una rarità nel mondo del motorsport storico, e lo sarà ancora di più dopo un'asta prevista per il 17 novembre a Las Vegas. Prodotta in soli 25 esemplari in versione stradale, di cui 20 sono coupé e 5 roadster, ben 2 due di queste saranno battute a martello. I prezzi potrebbero essere veramente alti.

L'aspetto eccentrico della CLK GTR è ancora iconico, con la sua enorme ala e linee uniche che la rendono un'autentica auto supersportiva. La sua silhouette, che in alcuni punti ricorda un'auto normale e in altri sembra provenire da un'altra dimensione, non passa certo inosservata. Sotto il cofano, o meglio, dietro i sedili, si trova un motore centrale V12 che eroga 612 CV e 731 Nm di coppia massima nella versione stradale.

All'asta di RM Sotheby's negli Stati Uniti, la coupé è offerta a 8-9 milioni di dollari, pari a circa 7,5-8,5 milioni di euro. Tuttavia, la versione roadster, ancora più rara presente solo in cinque esemplari nel mondo, è quotata tra 10,5 e 13 milioni di dollari (circa 12 milioni di euro). Un'opportunità unica per gli appassionati di auto d'epoca e collezionisti di tutto il mondo (ecco invece la Mercedes più rara di sempre)

Vi ricordate della Mercedes Classe 190 E 2.3-16 di Niki Lauda? Anche questa è finita all'asta. Si tratta di uno dei 21 esemplari prodotti in occasione della Race of Champions, tuttavia questo particolare esemplare è l'unico a non aver subito modifiche nel tempo.