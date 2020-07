Mercedes Classe T: ecco le prime informazioni sul nuovo veicolo del brand

Nel corso degli ultimi giorni sono stati avvistati, sulle strade pubbliche, alcuni prototipi della nuova generazione di Mercedes-Benz Citan sviluppata in collaborazione con Renault. Adesso però pare che il veicolo non sarà l'unico furgoncino che la casa automobilistica tedesca ci proporrà nel prossimo futuro.

E' la stessa Mercedes infatti ad aver rivelato l'esistenza di una Classe T, la quale sarà "costruita per le necessità delle famiglie e al contempo per gli appassionati dei viaggi su quattro ruote." Insomma, da quello che sappiamo al momento, la Classe T dovrebbe incarnare il perfetto furgoncino per i clienti privati che non hanno bisogno di veri e propri mezzi commerciali.

"Con la nuova Mercedes-Benz Classe T offriremo un veicolo che renderà possibile alle famiglie e a coloro che conducono passatempi attivi di entrare a far parte del mondo Mercedes-Benz." Queste sono state le parole di Marcus Breitschwerdt, leader del segmento furgoni di Mercedes-Benz, in merito all'ampliamento della gamma. Successivamente Breitschwerdt ha provato anche ad esplicare il concetto alla base della Classe T:"Questi clienti ricercano veicoli compatti pratici e attraenti, e sarà proprio questa la domanda che la Classe T andrà ad incontrare."

A ogni modo, la prima generazione di Citan è già stata criticata per il fatto di non essersi differenziata abbastanza dal modello proposto da Renault, e quindi la Classe T andrà in una direzione opposta per garantire "chiara riconoscibilità, ad una prima occhiata, come membro della famiglia Mercedes-Benz." Nel caso volessimo provare a tradurre questo esempio di linguaggio di marketing in effetti concreti, diremmo che il veicolo dovrà portare sul mercato materiali di qualità, un design proprietario e tecnologie di guida avanzate.

Infine, l'ultima informazione ufficiale degna di nota concerne le motorizzazioni. Mercedes ha già confermato che la Classe T arriverà sia con motori tradizionali sia con powertrain completamente elettrico, e in ogni caso possiederà due porte scorrevoli, una per ogni lato.

Nel frattempo la casa di Stoccarda sta cominciando a diffondere i primi dettagli sulla nuova generazione di Classe S: l'ammiraglia di lusso offrirà ai clienti anche degli airbag posteriori. In conclusione vogliamo caldamente consigliarvi di dare un'occhiata a questa Mercedes-AMG GT R Pro in "Tattoo Edition", perché le sue scelte di design interne ed esterne sono assolutamente peculiari.