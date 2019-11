Questa Mercedes Classe S ha uno scarico F1 da 12.000 dollari e fa un rumore indiavolato

Chi ha detto che una Mercedes Classe S, con qualche anno sulle spalle per giunta, non possa produrre un suono motore degno di una monoposto di Formula 1? Di certo non Ken Saito e Gordon Cheng, che insieme hanno documentato il montaggio di uno scarico F1 su un’economica W140 S600 usata.

Escludendo il prezzo dell’auto, pagata non molto, lo scarico è costato 12.000 dollari, il risultato però è ai limiti dell’incredibile (o del ridicolo, dipende da come prendete la vicenda). Già, perché il suono che esce dalla Classe S protagonista del video è praticamente quello di una classica monoposto da Formula 1, o al massimo di una Pagani Zonda a gas completamente aperto.

Perché però abbiamo scomodato la parola “ridicolo”, visto che l’obiettivo di ricreare un suono da Formula 1 è stato raggiunto con successo? Beh sempre la Classe S in oggetto non è stata potenziata in alcun modo, il suono dunque non corrisponde affatto alla potenza reale della vettura, rimasta attorno ai 400 CV del V12 stock, motivo per cui la scena potrebbe sembrare alquanto sciocca.

Già, V12 stock, la Classe S W140 S600 è stata infatti l'unica a poter vantare un motore V12 di fattura AMG, lo stesso installato proprio nelle Zonda nominate poco sopra. Il bello della vicenda, se vogliamo, è che la vettura produce un suono assurdo anche a basse velocità, ecco perché la risata potrebbe essere servita su un piatto d'argento. Lasciamo però a voi il giudizio sul risultato.