Mercedes Classe S 2021, svelata l'ammiraglia nel video con il CEO Ola Källenius

Rullo di tamburi, sua maestà la Mercedes-Benz Classe S 2021 sta per arrivare. La casa automobilistica di Stoccarda annuncia il ritorno alla normalità, ma il video custodisce segretamente un regalo inatteso: si tratta della nuova Mercedes Classe S 2021. È la prima volta che vediamo la nuova ammiraglia di Mercedes in modo così esaustivo.

Il video serve a comunicare il ritorno alla normalità per Mercedes. Il CEO Ola Källenius , armato ovviamente di mascherina, ci porta con sé all'interno degli stabilimenti dell'azienda, dove la produzione sta per ripartire a pieno regime — ma con le ovvie e dovute precauzioni per tutelare la salute dei lavoratori.

Verso la fine del video però arriva la sorpresa: la nuova Mercedes Classe S 2021 si mostra per qualche fotogramma, regalandoci una vista inedita sugli esterni dell'ammiraglia. Ovviamente il veicolo è adeguatamente camuffato, ma questo non ci impedisce di scorgere alcune importanti novità, a partire dai proiettori anteriori che hanno subito un bel lifting rispetto a quelli montati dall'attuale generazione: sono decisamente più sottili e ampi.

Tranquilli, non vi lasciamo con la curiosità morbosa di scoprire anche come saranno gli interni della Classe S. Un precedente leak, infatti, ci aveva mostrato l'alta tecnologia che verrà integrata all'interno dell'abitacolo dell'auto. Ci saranno anche dei tablet posteriori.

Nel frattempo ha riaperto anche il Museo Mercedes, potete visitarlo anche da casa, grazie a questo video realizzato usando un drone.