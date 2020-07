Gli interni della Mercedes Classe S 2021 in nuove foto spia prima della presentazione

Il sistema MBUX è stata una rivoluzione per Mercedes-Benz, portando a nuovi livelli la multimedialità e introducendo il concetto di intelligenza artificiale nella gamma.

Con la nuova Classe S (sigla W223) il MBUX si trasformerà: la sua interfaccia non sarà più integrata orizzontalmente nel cruscotto ma troverà spazio in un enorme schermo posto centralmente, soluzione resa celebre dalla Tesla Model S.

L'ammiraglia verrà presentata ufficialmente a settembre, tuttavia già da mercoledì 8 luglio sarà possibile ammirarne gli interni. L'appuntamento è alle ore 11:30, quando partirà uno streaming dal sito Mercedes. L'enorme display del MBUX era già trapelato da alcune foto spia del febbraio 2019, un'ulteriore conferma era arrivata dalla Mercedes-Benz Vision EQS, presentata al Salone dell'automobile di Francoforte 2019, concept che anticipava alcune soluzioni delle future Mercedes.



Le dimensioni dello schermo non sono ancora note, tuttavia è ipotizzabile che si tratti di un 17 pollici. La sua grandezza permetterà di inglobare gran parte delle funzioni su di una sola schermata, lo testimonia l'immagine teaser che mostra navigatore, telefono, radio e comandi clima. Stando ai rumor la Classe S avrà anche un head-up display con tecnologia avanzata e sfrutterà la realtà aumentata per il navigatore (le foto spia sono state pubblicate da Motor1.com)

Dal lato motoristico la Classe S manterrà il V12, ma solo per i modelli marchiati Maybach, inoltre per la prima volta la dodici cilindri sarà a trazione integrale. La gamma brandizzata Mercedes avrà propulsori a sei e otto cilindri con soluzioni ibride, mentre i quattro cilindri saranno destinati esclusivamente ad alcuni mercati.



Fiore all'occhiello della W223 sarà la piattaforma, completamente inedita e in sviluppo da ben cinque anni. La vettura sarà disponibile con tre passi diversi, ruote posteriori sterzanti e guida autonoma di livello 3 a cui seguirà, probabilmente, un aggiornamento al livello 4.

Curiosi della nuova interfaccia? Tutti sintonizzati mercoledì mattina alla diretta streaming Mercedes.