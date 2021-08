La Mercedes Classe C non si ferma di fronte a nulla in versione All-Terrain

Dopo la Mercedes Classe E, anche la sorellina più piccola Classe C si prepara per resistere alle avventure più disparate, magari con un leggero fuoristrada. Mercedes infatti ha portato l’allestimento All-Terrain anche sulla station wagon più piccola, rendendola un’auto tuttofare e pronta a tutto.

Ma cosa cambia esattamente rispetto alla Classe C station wagon standard? Prima di tutto è stato alzato il corpo vettura di 40 mm, così da renderla più agile sui terreni accidentati. La griglia anteriore si fa più aggressiva, e su tutta la carrozzeria sono spuntate protezioni aggiuntive, specialmente all’anteriore e al posteriore, così da non avere problemi nel caso in cui dovesse strusciare il sottoscocca. L’irrobustimento ha fatto lievitare di qualche millimetro le dimensioni della Merc, che adesso è 4 mm più lunga e 21 mm più larga.

Per assecondare il nuovo look “da battaglia”, la casa della stella ha creato una linea di cerchi da 17 a 19 pollici realizzati ad hoc per l’allestimento All-Terrain, che si basa sul top gamma Avantgarde, caratterizzato da molti elementi estetici in alluminio, che con il Night Package diventano neri, donandole così ancor più aggressività.

La All-Terrain è poi dotata di due nuove modalità di guida espressamente dedicate al fuoristrada che si aggiungono a quelle standard: Offroad e Offroad+ con Downhill Speed Regulation, ossia il limitatore della velocità per le discese più ripide e impervie. Inoltre questo allestimento prevede il sistema di trazione 4Matic proprietario di Mercedes, che all’occorrenza può ripartire fino al 45% di potenza all’anteriore e il 55% sulle ruote posteriori.

I propulsori invece rimangono gli stessi della Classe C standard, parliamo quindi dei nuovi motori a 4 cilindri 2.0 litri con tecnologia mild hybrid a benzina e diesel. Mercedes non ha specificato le potenze, ma saranno analoghe a quelle attualmente disponibili, quindi 224 CV per la versione benzina e 220 o 285 CV per il diesel.

L’auto verrà mostrata in anteprima al salone di Monaco, che si terrà dal 7 al 12 settembre 2021, per poi giungere nei concessionari a fine anno.