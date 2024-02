Mercedes Classe G svizzero, in divieto davanti alla polizia di Como: multa in tempo zero

Prendere una multa per un parcheggio errato in fin dei conti ci può stare, è umano sbagliare di tanto in tanto. Basta una piccolissima disattenzione per cadere nell'errore, e quindi nella conseguente ammenda. Ma così... A Como un Mercedes-Benz Classe G con targa svizzera è caduto in un errore da principianti. Quasi da comiche...

Il SUV di lusso della nota Casa automobilistica tedesca, infatti, è stato beccato in una sosta a dir poco azzardata. Le immagini arrivano direttamente dalla testata locale Comozero.it e mostrano con efficacia la gravità della situazione. Già, perché il Classe G non solo si trovava in divieto di sosta, ma addirittura era (malamente) posteggiato proprio davanti il comando della Polizia Locale della città lombarda. E la multa è scattata quasi in automatico.

Una "furbata", come la definisce la fonte, di un automobilista (si presume) svizzero che potrebbe essergli costata cara. Non bastano, infatti, il divieto di sosta e la presenza, abbastanza palese, delle forze dell'ordine: il SUV addirittura bloccava l’ingresso al parcheggio delle auto dei vigili. Le immagini sono arrivate a Comozero.it da un lettore che ha commentato: "Dai, questa è bella: targa Ticino, posteggia in divieto di sosta davanti al comando della Polizia Locale, per fargli la multa esattamente tre passi".

L'ammontare della multa non è dato saperlo, ma il proprietario del Classe G può dirsi fortunato di essersi trovato a Como e non a Parigi, dove la oltre alla multa, a causa delle dimensioni della propria vettura, si sarebbe trovato a pagare anche un surplus deciso attraverso un referendum (a Parigi parcheggiare un SUV costerà 18 euro l'ora).