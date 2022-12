Mercedes Classe G, foto spia da Stoccarda: scopriamo i nuovi dettagli

Torna a mostrarsi grazie a delle nuove foto spia la Mercedes-Benz Classe G, il fuoristrada della nota casa automobilistica tedesca in uscita con un nuovo restyling a breve. Grazie agli scatti emersi possiamo scoprire quali novità attenderci da qui a breve.

Le foto pubblicate da Motor1.com sono giunte da Stoccarda, in Germania, e dalle immagini si notano prima di tutto delle possibile modifiche al paraurti anteriore così come a quello posteriore: quest'ultimo sembrerebbe essere stato ridisegnato da cima a fondo. Dovrebbero essere previste anche delle nuove grafiche per quanto riguarda i gruppi ottici posteriori che saranno rigorosamente a LED.

Le novità maggiori sono attese comunque all'interno, nell'abitacolo, a cominciare dalla possibile installazione di uno schermo di grandi dimensioni già visto su Classe S, Classe C e SL, e che con grande probabilità verrà implementato anche sulla nuova Mercedes-Benz Classe G, recentemente mostratasi con i cingoli. Ci sarà inoltre un sistema di infotainment nuovo di zecca che la renderà super avanzata dal punto di vista della tecnologia. A livello di motore, invece, non sono previsti grandi sconvolgimenti rispetto alla gamma attualmente in commercio, anche se non è da escludere che venga introdotto un modello ibrido.

Il top di gamma attuale è il G63 con un motore V8 da 4.0 litri, una potenza massima da ben 577 cavalli, 430 kW, una coppia da 850 Nm e un cambio automatico a nove velocità. Non è da escludere che sia proprio questo modello a ottenere un'elettrificazione di modo da risultare ancora più potente ed efficiente.

La Classe G full electric è comunque prevista per l'anno 2024, quando Mercedes lancerà appunto sul mercato il suo storico fuoristrada in versione green. Si tratta di un'auto con quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con l'obiettivo di eguagliare la potenza della versione a combustione. Presente inoltre un pacco batteria di generose dimensioni, con l'aggiunta di una batteria opzionale con chimica dell'anodo al silicio già annunciato dall'azienda tedesca.