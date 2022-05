La Mercedes Classe G elettrica potrà girarsi come i carri armati: Rivian non è più sola

Rivian ha fatto parlare di sé grazie al suo pick-up elettrico R1T, non solo perché è arrivato quando tutti parlavano del Cybertruck, ma anche perché ricco di features interessanti, tra i quali il “Tank Turn”, la capacità di girarsi su se stesso come un carro armato: ma non sarà più il solo con l’arrivo della Mercedes EQG, il Classe G elettrico.

Un breve filmato mostrato da Mercedes svela infatti l’inedito Classe G elettrico ancora avvolto nel wrap bianco e nero che lo camuffa, mentre si esibisce nella coreografica ma utile manovra. E per riuscirci, la Mercedes EQG fa esattamente ciò che aveva già pensato Rivian, utilizzando i suoi quattro motori elettrici - uno per ogni ruota - per far roteare l’auto sul posto.

In questo modo Mercedes è sicura di offrire al pubblico il miglior Classe G di sempre, con una manovrabilità mai vista in fuoristrada e non solo, dal momento che nessuno vieta di utilizzare il sistema Tank Turn ad esempio in un parcheggio di un centro commerciale. Bisogna poi aggiungere che la declinazione elettrica del Classe G non migliorerà soltanto in fuoristrada, ma anche su asfalto, visto che dovrebbe erogare una potenza ancor superiore a quella dell’attuale AMG G63.

Ricordiamo infine che il prossimo modello EQG farà parte dei veicoli Top-End Luxury del nuovo piano strategico di Mercedes, il segmento su cui punterà la casa della stella nel prossimo futuro, all’interno del quale ci saranno anche le ammiraglie Classe S in versione termica ed elettrica e le sportive brandizzate AMG.