La Mercedes Classe G elettrica impressiona: sale le scale come nulla fosse

Presto vedremo una Mercedes Classe G elettrica aggiungersi alla gamma di modelli della stella, ma nel frattempo possiamo farci un’idea delle sue proverbiali potenzialità grazie al video dello youtuber JerryRigEverything, che è andato in Austria a “spiare” il prototipo dell'EQG alle prese con i test pre-produzione.

Lo youtuber si è recato in particolare al G-Class Experience Center di Graz dove Mercedes produce il Classe G dall’ormai lontano 1979, e qui ha avuto modo di vedere la EQG in sviluppo alle prese con le più disparate prove offroad, il Classe G in versione elettrica ha dato dimostrazione di avere tutte le carte in regola per essere ancor più inarrestabile della sua versione a motore termico.

Durante la visione del video vedrete il prototipo della EQG salire una rampa di scale, così come ripide salite sconnesse con un fondo sassoso, e come se ciò non bastasse, salirà percorsi ripidi anche in retromarcia, grazie alla spinta dei suoi quattro motori elettrici, uno per ogni ruota.

I dati tecnici più specifici sono ancora un mistero ovviamente, ma il protagonista del video ha spiegato che uno solo dei quattro motori sarà comunque in grado di muovere il nuovo EQG, un risultato niente male tenendo conto che il veicolo dovrebbe aggirarsi attorno alle 3 tonnellate di peso. E le sorprese non finiscono qui, perché dovrebbe avere anche modalità di guida in offroad che farà avanzare l’auto senza la necessità di premere l’acceleratore e un sistema che simula le marce ridotte, per non fermarsi di fronte a nulla.

La nuova Mercedes EQG sarà un bell’osso duro iin fuoristrada, ma nell’attesa del suo debutto, atteso per il 2024, vi lasciamo ad un’insolita sfida offroad tra Mercedes Classe G e Skoda Yeti.