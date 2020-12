Una Mercedes Classe E viaggiava a velocità assurda: la polizia l'ha immediatamente fermata

Una buona parte degli automobilisti è conscia del fatto l'Autobahn tedesca rappresenta il sogno di ogni appassionato di motori e proprietario di un bolide capace di altissime velocità, ma bisogna anche sapere che non tutti i tratti stradali della Germania sono esenti da limiti, soprattutto quelli interessati da lavori in corso.

Il conducente di una Mercedes-Benz Classe E evidentemente non doveva essere a conoscenza di questo piccolo particolare, in quanto ha raggiunto i 244 km/h senza batter ciglio. La polizia locale, evidentemente sorpresa, ha registrato il tutto attraverso le telecamere di controllo e ha deciso di postare su Facebook gli scatti incriminanti con tanto di descrizione.

Giusto per chiarire l'entità dell'effrazione, in quel preciso tratto di strada il limite era stato fissato a 80 km/h: il proprietario dell'ammiraglia Mercedes si trovava ad una velocità di tre volte superiore rispetto a quella consentita. Il motivo per il quale non si poteva superare una velocità così bassa in autostrada è presto detto: la società addetta alla manutenzione aveva da poco cominciato a sistemare asfalto e barriere, e le corsie erano state ridotte da tre a due.

In questo senso non si può non puntare il dito contro l'avventatezza del gesto, che avrebbe senza alcun dubbio potuto mettere a repentaglio l'incolumità degli altri utenti della strada. Al momento la polizia ha deciso di aprire un'investigazione, e per casi come questo l'accusa è quella di gara clandestina su strade pubbliche. In Germania non c'è bisogno di avere due o più veicoli a velocità assurde, anche un conducente singolo può ricevere tale accusa.

A proposito di velocità assurde su strade pubbliche, vogliamo chiudere rimandandovi a un pauroso inseguimento della polizia verso una Ford Mustang modificata: si sono toccati i 286 km/h. In ultimo, sempre restando in tema, ecco a voi un altro inseguimento pazzesco: una Volkswagen Golf, pur scappando a 240 km/h, è stata acciuffata dalle dell'ordine.