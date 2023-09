Mercedes, la Classe A dice definitivamente addio? Un nuovo indizio da Monaco

Come vi abbiamo raccontato non troppo tempo fa, Mercedes dirà addio a ben 19 modelli nei prossimi anni, stravolgendo di fatto la sua line-up, l'offerta di auto a cui siamo stati abituati negli ultimi tempi.

Con il ban dell'Ue di benzina e diesel dal 2035 e alla luce anche delle nuove tendenze del mercato, la casa della stella modificherà in maniera importante la sua linea produttiva e fra le vetture che potrebbero farne le spese anche la Classe A.

Nonostante l'hot hatch tedesca sia una delle auto più apprezzate nella sua categoria, vettura dalla linea splendida e dalle motorizzazioni in grado di soddisfare tutte le esigenze, l'azienda dovrebbe eliminarla dai listini per una semplice questione di margini.

La compatta è infatti una delle meno redditizie fra le auto prodotte da Mercedes, di conseguenza il taglio sembrerebbe essere scontato. A conferma di tale rumors che circola ormai da tempo, il fatto che durante il Salone di Monaco 2023 in corso, la Stella, presentando i prossimi modelli compatti che verranno prodotti sulla piattaforma MMA, ha mostrato uno scatto in cui non compare la Classe A, ma si vede in bella mostra la nuova Mercedes Benz CLA elettrica da 750 km di autonomia, nonché altre vetture che dovrebbero essere la GLA e la GLB.

"La gamma comprenderà un totale di quattro nuovi modelli, una coupé a quattro porte, una Shooting Brake e due straordinari SUV", ha affermato Källenius, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz, da Monaco.

Sia chiaro, non vi sono conferme ufficiali circa la sparizione della Classe A, che risulta tra l'altro uno dei modelli più venduti di casa Mercedes, ma la tendenza sembrerebbe quella di una sua eliminazione dalla line up nel giro di un paio d'anni, a partire dal 2025.

Sulla vicenda si era già espressa tra l'altro la testata Handelsblatt, che aveva citato delle fonti interne della casa automobilistica, e che ha parlato di una scomparsa dai listini anche della Classe B, altra compatta della stella. Attendiamo notizie certe che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.