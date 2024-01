Mercedes Classe A verso l'addio, nuove conferme: 'L'entry level sarà la CLA'

Rivoluzione in casa Mercedes-Benz. A quanto pare il brand tedesco, uno dei più amati (e guidati) al mondo, sarebbe pronto a dire addio a un modello che ha letteralmente scritto la storia degli ultimi venticinque anni. Così, la mitica Classe A si avvicinerebbe alla 'fuori produzione'.

Un colpo al cuore per molti appassionati della stella a tre punte di Stoccarda, e delle sua storica berlina, ma non solo... L'addio della Classe A, infatti, si rivela essere uno dei classici "fulmini a ciel sereno". Il modello, con la sua terza generazione, sembrava aver dato i propri frutti, ed è riuscito anche ad avvicinarsi a una clientela più giovane. Successi che sono stati ribaditi anche da Markus Schäfer (Chief Technology Officer di Mercedes) durante l'intervista rilasciata al magazine olandese Auto Week in occasione del CES di Las Vegas.

"Il modello ha funzionato come previsto - ha confermato Schäfer - Ma sfortunatamente la Classe A non è un'auto mondiale". Secondo la visione di Schäfer, quindi, il modello godrebbe di un grande mercato solo in Europa, dove può contare su una clientela vasta e variegata. Fuori dal vecchio continente, invece, la Classe A fa fatica soprattutto in Cina, e a quanto pare il mercato cinese è troppo importante (e grande) per essere abbandonato.

La débâcle in terra asiatica, dunque, avrebbe definito il futuro addio della berlina di casa Mercedes-Benz (Mercedes, ecco le foto spia della berlina elettrica che sfiderà la Tesla Model 3), la quale dovrebbe lasciare il posto alla CLA, che diventerà così la nuova 'entry level' del marchio tedesco. "Sappiamo che (le altre vetture dello stesso segmento quali A, CLA, GLA EQA GLA, ndr) sono vere Mercedes. Ecco perché non offriamo versioni scarne. Ciò significa che la nuova CLA sarà il nuovo modello entry-level per Mercedes in quattro versioni. La berlina, una Shooting Brake e due SUV". Queste le parole di Schäfer rilasciate ad AutoWeek.

Inoltre, stando a quanto rivelato sempre dal sito motoristico olandese, la nuova CLA (Mercedes CLA Shooting Brake: sarà così la nuova entry level della stella?) nascerà sulla piattaforma MMA, questa destinata sia ai modelli termici che a quelli green. Infine, termina Markus Schäfer, l'azienda starebbe posizionando "il modello entry-level più in alto sul mercato", con più tecnologia, mantenendo comunque il divario con la Classe C.