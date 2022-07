Mercedes CLA 35 AMG sfida Cadillac CT4-V: gara tra sedan di lusso all'ultimo metro

Mentre in casa Mercedes sono stati aperti gli ordini per le Mercedes-Benz EQE di ultima generazione, berline supertecnologiche da invidia, gli YouTuber di Sam CarLegion ci fanno gustare una sfida tra Mercedes CLA 35 AMG e Cadillac CT4-V, berline sportive pronte a farsi notare sulla pista di atterraggio.

La gara di accelerazione vede come protagoniste assolute una Cadillac CT4-V del 2022, ritenuta tra le più grandi berline a combustione interna prodotte negli Stati Uniti, e la fiera tedesca Mercedes CLA 35 AMG. La prima ha un motore a quattro cilindri turbo da 2,7 litri che sviluppa 320 CV e 514 Nm di coppia, per un peso pari a 1.640 chilogrammi; la seconda, invece, arriva a 1.587 kg e ha un motore turbo da 2,0 litri capace di arrivare a 297 CV e 399 Nm di coppia. In entrambi i casi, la trazione è integrale.

La prima gara avviene con partenza da fermi e, sorprendentemente, si trovano alla pari fino agli ultimi metri: il traguardo posto a un quarto di miglio viene però tagliato prima dalla Mercedes dopo un recupero da incorniciare. La seconda sfida prevede invece la partenza in movimento a 50 km/h, che vede però la Cadillac vincitrice con una ben visibile fuga in partenza. Chiude il tutto la sorprendente gara con rolling start a 100 km/h, dove è la Mercedes CLA 35 AMG a guadagnare il vantaggio iniziale con il più grande margine del trio di sfide.

Ci sentiamo però di consigliare la visione del video integrale, allegato alla notizia, anche per udire il suono delle fantastiche berline sportive.

Restando in casa Mercedes, a inizio luglio la società ha confermato l’aggiornamento 2022 delle Classe A e B.