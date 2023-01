Mercedes CLA 2023, ecco il restyling della Coupé e della Shooting Brake

E' giunta l'ora della nuova Mercedes CLA 2023. Nelle scorse ore la casa della stella ha pubblicato le foto del restyling del modello coupé nonché della Shooting Brake, una serie di modifiche estetiche che ricalcano quanto visto con la nuova Classe A.

Dopo aver svelato la Mercedes AMG-SL 63 dedicata alla scuderia di Formula 1, è tempo di nuove presentazioni presso la casa automobilistica tedesca, questa volta dedicate alla sportiva che era stata rinnovata con una seconda generazione nel 2019.

Soffermandoci sull'aspetto esteriore, la nuova Mercedes CLA prevede dei ritocchi sul frontale con una nuova griglia del radiatore con il famoso pattern a stella. Rivisto anche il design dei fari LED High Performance che saranno di serie, mentre per quanto riguarda la zona posteriore spiccano novità sul diffusore e anche in questo caso nei gruppi ottici.

Totalmente nuovi i cerchi in lega, con dimensioni fino a 19 pollici, anche se di serie saranno da 17 pollici a cinque razze di colore argento o nero lucido. Aprendo le portiere della nuova Mercedes CLA svetta invece l'installazione del sistema MBUX di ultima generazione, con due display, a cominciare da quello da 10.25 pollici per l'infotainment, affiancato a quello da 7 pollici per la strumentazione. E' comunque possibile avere, solo come optional, due schermi da 10,25 pollici.

Il sistema operativo della CLA supporta sia Apple CarPlay che Android Auto Wireless, a seconda delle preferenze dell'utente, ed è stato introdotto anche un nuovo assistente vocale. Presente anche una porta USB-C in aggiunta, e una capacità di ricarica sempre via USB migliorata rispetto al precedente modello. Tra l'altro tutte le porte risultano ora essere illuminate di modo da essere facilmente individuate da guidatore e passeggeri anche al buio.

Molto interessante la dotazione di serie che prevede fra gli altri l'Highbeam Assist, la telecamera di retromarcia e il pacchetto USB, con l'aggiunta dei sopracitati fari anteriori a LED e del volante in pelle. Chi invece volesse assicurarsi il pacchetto Progressive potrà godere anche del sistema parcheggio e specchietti, nonché del portellone posteriore EASY-PACK (versione Shooting Brake).

Sette le motorizzazioni di Mercedes per la CLA, a cominciare dalla “base”, la 180 con 126 cavalli di potenza, arrivando fino alla 250 4MATIC benzina on 224 cavalli e trazione integrale. Presente anche la versione diesel oltre a quella Plug-in con un motore elettrico da 5 kW e una potenza da 80 kW, con tre opzioni di ricarica. Il propulsore ibrido è montato sulla CLA 250 che vanta 218 cavalli di potenza con l'aggiunta di una batteria da 15,6 kWh con 82 km di percorrenza in modalità full electric. Infine i due modelli AMG 35 4MATIC da 306 cavalli e il super 45 S 4MATIC con tecnologia Mild Hybrid dotato di 421 CV. Non si hanno notizie dei prezzi ne tanto meno della data di disponibilità per il mercato italiano, nell'attesa, possiamo goderci la consegna del primo modello dell'hypercar Mercedes-AMG One avvenuta negli scorsi giorni.