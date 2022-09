Mercedes: la casa di Stoccarda continuerà a produrre motori V8 anche dopo il 2030?

I piani di Mercedes-Benz per il futuro sono coerenti con le necessità del mercato che si stanno traghettando sul fronte delle automotive totalmente EV. Per questo, infatti, la casa di Stoccarda spera di avere a partire dal 2023 un'intera gamma completamente elettrica.

Qualche tempo fa Mercedes ha spiegato che nel 2030 ci sarà solo spazio per auto elettriche, chiudendo di fatto le porte anche per le vetture ibride. Prima di allora, tuttavia, la casa automobilistica deve completare diversi passaggi, su tutti il nuovo sistema operativo che arriverà nel 2024. In ogni caso, recentemente il vice-presidente della compagnia, Joerg Bartels, avrebbe rivelato a Car Sales che la fine del V8 potrebbe non arrivare entro il prossimo decennio:

"Alla fine deve soddisfare la nostra strategia generale per la gestione della CO2 e abbiamo un percorso chiaro su come procedere: essere carbon free alla fine degli anni '30, entro il 2039. E dal 2030 vogliamo solo essere puramente elettrici. Ma se c'è ancora una domanda da parte dei clienti (di V8 a benzina) in alcune regioni, ed è ancora parte della nostra offerta, perché dovremmo fermarla?"

Il dirigente spiega che tutto dipende dalle normative e infatti aggiunge: "Puoi trovare soluzioni tecniche per ogni richiesta e per ogni regolamento, ma a volte questo si traduce in costi più elevati e il cliente non è sempre disposto a pagarlo. Quando si parla di normative europee, probabilmente sarà difficile dalla metà degli anni 20 in poi giustificare lo sviluppo di motori a combustione, almeno penso. Ma i regolamenti definitivi per EU7 non sono ancora usciti".

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.