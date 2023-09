Mercedes di Britney Spears all'asta: era conosciuta come il veicolo più pericoloso di L.A.

Torniamo a parlare di auto vip, famose. Dopo la BMW Serie 7 di Tupac che nessuno sembra voler comprare, oggi è la volta di un'altra auto icona del panorama musicale a stelle e strisce, leggasi la Mercedes di Britney Spears.

La controversa popstar statunitense anni fa era in possesso di una splendida Mercedes-Benz CLK350 di colore nero, un'auto che a inizio anni 2000 praticamente ogni personaggio famoso possedeva oltre oceano, e non solo.

La vettura è particolarmente controversa al punto che all'epoca era nota anche come il veicolo più pericoloso circolante sulle strade di Los Angeles. Diversi sono gli aneddoti legati a questa Benz, a cominciare dal dire che fu guidata da Britney nel 2007, quello che viene considerato un anno catastrofico per l'artista.

E' inoltre una delle auto di celebrità più fotografate di tutti i tempi, visto che all'epoca la Spears era praticamente seguita in ogni dove. Sempre questa CLK350 è stata usata dalla cantante di Baby One More Time per scappare dai paparazzi passando tra l'altro con il semaforo rosso, e proprio per questo chi la vedeva ne stava alla larga.

Sono innumerevoli i precedenti in tal senso, sia pomeridiani che notturni: ogni qual volta la Spears saliva sulla sua Mercedes nera, c'era sempre qualche fotografo pronto ad immortalarla e a inseguirla. In poche parole ogni giorno i paparazzi collezionavano un centinaio di foto, per un archivio fotografico davvero storico quanto unico.

Britney Spears utilizzò l'auto fino al 2008 quando poi la stessa cantante venne portata via da casa in ambulanza e trasferita in ospedale, dopo di che l'auto venne posta sotto la tutela del padre fino a pochi mesi fa quando si risolse la controversa querelle giudiziaria con il padre per la gestione del patrimonio della cantante.

Nel contempo dal 2011 la Mercedes-Benza CLK350 nera è esposta presso il museo del volo e delle auto dell'Illinois, che ora ha deciso di metterla in vendita ad un prezzo di 70mila dollari, una cifra che probabilmente non spaventerà i fan più accaniti di Britney.

Come detto sopra la CLK350 era diffusissima a inizio anni 2000 dalle parti di L.A. e non solo, e vista la grande notorietà Mercedes arrivò a realizzare una versione DTM AMG cabriolet rarissima che fu messa in vendita poche mesi fa.