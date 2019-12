Mercedes - Bosch: al via a San Josè il servizio di guida autonoma

Mercedes e Bosch hanno annunciato di aver avviato il servizio di guida autonoma nell'area di San Josè, che garantisce spostamenti delle auto dall'area occidentale di San Josè verso il centro, percorrendo San Carlos Street e Stevens Creek Boulevard. Come osservato dalle società però, è disponibile solo per un gruppo di utenti selezionati.

La corsa si potrà prenotare tramite un'applicazione sviluppata da Daimler Mobiity AG, ed ovviamente prevede la presenza di un autista a bordo che dovrà essere pronto a prendere le redini dell'automobile in caso di pericolo immediato.

Bosch e Mercedes, attraverso questo progetto mirano ad ottenere delle preziose informazioni per lo sviluppo della guida autonomia di classe SAE 4, ma la sperimentazione porterà anche tra le mani delle due compagnie nuovi dati su come le automobili autonome possano integrarsi nei sistemi di mobilità attuali, che includono trasporti pubblici e sistemi di carsharing.

Dolan Beckel, responsabile dell'innovazione e strategia digitale di San Josè, ha osservato che l'amministrazione cittadina "vuole saperne di più su come i veicoli a guida autonoma possono aiutare le aree urbane a rendere i flussi di traffico più scorrevoli e sicuri. Il progetto di Mercedes e Bosch si lega all'obiettivo di smart city di San Josè, e ci aiuterà a sviluppare le linee guida per affrontare le nuove tecnologie e prepararci per il sistema di traffico del futuro".

Mercedes e Bosch stanno al lavoro sul progetto già da tempo, con l'obiettivo di realizzare un sistema di guida di livello SAE 4/5, per veicoli autonomi senza conducente.