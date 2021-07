Mercedes e BMW si rincorrono nel traffico, ma il pericoloso slalom finisce male

Non vogliamo fare la “solita” paternale, ma correre per le strade non è raccomandato e ve lo sconsigliamo caldamente, perché ci sono troppo incognite che entrano in gioco e che possono rovinare letteralmente una giornata. E il video che trovare in fondo all’articolo ne è la prova.

Il breve filmato inizia con una sorta di corsa-inseguimento tra una BMW e una Mercedes, l’auto su cui è stato registrato il video. Non si sa quale relazione ci fosse tra i due guidatori, se si trattasse quindi di una goliardata o di un vero e proprio inseguimento, sta di fatto che la guida pericolosa tra il traffico congestionato ha messo fine alla scorribanda.

L’uomo alla guida della BMW infatti, dopo aver effettuato un duplice sorpasso a destra, ha deciso di cambiare corsia svoltando bruscamente a sinistra, ma nel farlo ha urtato una Smart di fronte a sé col retrotreno dell’auto, perdendone il controllo.

Subito dopo ha impattato contro una Mini, che dal colpo è finita in testacoda, mentre la BMW ha continuato la sua corsa contro il guard rail, che in quel frangente è diventato una rampa di lancio che ha quasi scagliato la berlina di Monaco contro un albero, e che una volta tornata a terra si è esibita in un doppio cappottamento.

Non sappiamo cosa sia successo dopo perché il video si interrompe, ma speriamo che nessuno si sia fatto male, nonostante l’ingenuità delle azioni commesse.