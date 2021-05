Il Mercedes-Benz X-Class a sei ruote esiste ed è stato venduto in Olanda

Mercedes verrà ricordata per il suo G63 AMG 6x6, il più stravagante pickup mai costruito dalla casa tedesca, dotato di un motore V8 Biturbo da 544 cavalli destinato ad un mercato fatto di dune di sabbia ed esente da problemi di consumi, che è diventato ispirazione per l’X-Class di questo articolo, un pezzo unico costruito su misura.

Il mezzo in questione è stato venduto su un sito di aste olandese, e non sappiamo chi l’abbia comprato e a quale cifra, ma abbiamo alcuni dettagli riguardanti il progetto. Il veicolo da cui trae ispirazione è incredibilmente dispendioso a livello di consumi, non a caso la base scelta per questo mostro a 6 ruote è un normalissimo veicolo commerciale Mercedes X-Class 350d, con un motore V6 da 3 litri turbo capace di esprimere 258 cavalli.

Il propulsore non ha ricevuto nessun tipo di modifica ma non possiamo dire lo stesso dell’estetica. L’obiettivo era quello di ricreare lo stesso look ultra aggressivo del G63, quindi è stato creato un nuovo subframe specifico che ha permesso l’installazione di un terzo asse subito dietro alle ruote posteriori standard. Successivamente è stato rialzato tutto il corpo vettura di 10 centimetri, così da avere spazio a sufficienza per l’installazione di ruote in alluminio realizzate ad hoc, che calzano enormi pneumatici specifici per l’off-road.

La griglia sul frontale dell’auto è presa in prestito dalla Mercedes GTR, e le protezioni attorno alla vettura e sulle portiere sono fatte apposta per questo esemplare. Il cassone posteriore sganciabile è stato allungato ed è dotato di un roll bar personalizzato da Carlex Design, un tuner polacco diventato famoso per alcuni suoi render dedicati appunto alla Mercedes X-Class 6x6. Gli interni rimangono praticamente di serie e prevedono solamente l’aggiunta di alcuni adesivi con la scritta “6 Wheeler”.

Nonostante l’originalità e la stravaganza del progetto, l’idea di base prevedeva che il veicolo fosse utilizzabile regolarmente su strada, per questo anche la dotazione del mezzo risulta funzionale all’utilizzo quotidiano, come la telecamera posteriore, perfettamente funzionante nonostante l’allungamento del retrotreno.

Parlando di pickup dal look ricercato, vogliamo consigliarvi qualche altro esponente del segmento: il Tesla Cybertruck non ha più bisogno di presentazioni, ma potrebbe interessarvi anche il Rivian R1T, prossimo al suo debutto sul mercato.