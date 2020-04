Mercedes-Benz vuole affondare la Tesla Model S con la EQE

Mercedes-Benz ha deciso di investire pesantemente in nuove auto ibride plug-in, saranno infatti 20 i modelli PHEV di Mercedes in arrivo nel 2020, non mancano però i piani per creare nuove BEV, come la Mercedes-benz EQE.

Stando alle foto trapelate sul web, si tratta di una berlina extra lusso creata appositamente per mettere i bastoni fra le ruote alla Tesla Model S, ormai sul mercato dal 2012. L'idea del marchio della stella a tre punte potrebbe non essere così sbagliata, proprio perché la Model S - per quando avanzata si ancora oggi - è considerata un'auto di "vecchia generazione", anche per via di interni rimasti al layout originale e mai aggiornati.

Ora che la Model S è in fase discendente, commercialmente parlando (con lo stesso Elon Musk sicuro della scomparsa di Model S e X nel giro di qualche anno), piazzare una berlina luxury ad alte prestazioni potrebbe soddisfare una nicchia di utenti ben precisa. Se il SUV EQC non ha venduto come sperato da Mercedes è anche (oltre ad avere un prezzo elevato e una dubbia autonomia) per via di una Tesla Model Y che nei mesi passati ha fatto incetta di prenotazioni, il brand tedesco dunque potrebbe aver deciso di investire su un settore (quello delle berline premium ovviamente) che aspetta da un po' di tempo un po' di aria fresca.

Certo i giochi non sono certo finiti, anzi, ricordiamo che Tesla sta lavorando a una Model S Plaid a tre motori e 7 posti, la battaglia è ancora del tutto aperta... (Foto: InsideEVs USA)