Mercedes-Benz Vision Simplex, il concept elettrico che omaggia la 35 PS

Anche Mercedes, insieme a Tesla, Volkswagen, Audi e Porsche, ha fatto passi da gigante in campo elettrico negli ultimi anni, arrivando a Francoforte con la futuristica Vision EQS, una berlina elettrica dal design accattivante e prestazioni di prim'ordine. Il brand però non ha affatto dimenticato le sue origini con la Vision Simplex.

Si tratta di una vettura elettrica molto particolare, che nel design omaggia direttamente la celebre Mercedes 35 PS, storica vettura dei primi anni del '900 - prima auto da corsa del marchio. Un concept davvero straordinario che mescola alla perfezione passato e futuro, alternando cromatismi molto diversi fra loro (spaziando dal blu del largo sedile al bronzo del muso, passando poi per il bianco e il nero).

La vera particolarità si trova poi al posto della vecchia griglia, ormai non più necessaria grazie al motore elettrico: troviamo infatti un grande schermo 3D che può riprodurre le immagini più svariate e diverse animazioni, un qualcosa di davvero inedito che non avevamo ancora visto. Sulla plancia, minimale all'estremo, troviamo un tradizionale orologio analogico, mentre il portabagagli è rappresentato da una semplice borsa in pelle. Sul retro si chiude con una striscia LED che segnala lo stop della vettura. Speriamo di vedere questo concept funzionante, sarebbe un peccato lasciarlo solo un progetto su carta.