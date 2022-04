La Mercedes-Benz VISION EQXX ha viaggiato per 1.000 km senza ricaricare: c'è però un 'ma'

Spesso si criticano le auto elettriche per via della loro autonomia limitata, e per la conseguente velocità di ricarica, non ancora alla pari con il tempo di un pieno di benzina. Le cose però si stanno evolvendo e la nuova Mercedes-Benz VISION EQXX ha appena completato un viaggio di 1.000 km con una sola carica.

L'argomento è particolarmente "caldo" e bisognerebbe discuterne ascoltando più pareri. Lucid e Mercedes-Benz hanno scelto la strada dell'hyper autonomia, a quanto pare, mentre Elon Musk per Tesla sta perseguendo la strada dell'essenziale. Il CEO californiano non avrebbe problemi a fare auto da 960 km di autonomia, poi però peserebbero in maniera eccessiva e le prestazioni attuali verrebbero "sporcate" (Elon Musk dice no all'elettrica da 960 km di autonomia).

Con l'arrivo delle batterie allo stato solido il discorso cambierà radicalmente, con le tecnologie attuali però Mercedes-Benz sembra aver raggiunto un nuovo record. Il viaggio della VISION EQXX è iniziato sotto la pioggia a Sindelfingen, in Germania, e si è concluso a Cassis, lungo la Costa Azzurra in Francia. Ricordiamo che Mercedes-Benz ha lanciato il concept VISION EQXX nel 2020, presentandolo come capace di arrivare a 1.200 km di autonomia. Come sappiamo questi dati dichiarati poi non corrispondono sempre alla realtà, il brand tedesco invece è riuscito a completare un viaggio di 1.000 km e ad avere ancora 140 km a disposizione. Ma come ha fatto Mercedes-Benz a toccare questa vetta?

Sicuramente installando una batteria di grandi dimensioni ma non solo: il record riguarda anche l'efficienza, con un consumo medio di appena 8,7 kWh per 100 km, questo sì un dato davvero interessante - che apre nuovi scenari anche per vetture meno sperimentali e con batterie più piccole. Certo per ottenere un consumo simile Mercedes-Benz ha dovuto tenere a bada l'acceleratore: in totale il viaggio della EQXX è durato 11 ore e 32 minuti, con una velocità media di 87,4 km/h (140 km/h di massima in autostrada).

Nella sfida dei 1.000 km di Bjørn Nyland dunque la tedesca si piazzerebbe abbastanza indietro nonostante l'assenza di ricariche (guardate la classifica della sfida dei 1.000 km). Per avere un confronto vi basti sapere che la Tesla Model 3 Long Range AWD con 82 kWh è capace di percorrere 1.000 km in 9 ore 20 minuti con quattro ricariche lungo il percorso... Sarebbe interessante mettere alla prova la VISION EQXX a velocità codice, senza compromessi e con ricariche lungo il percorso. Attendiamo la prova di Bjørn Nyland anche in questo caso...