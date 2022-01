Mercedes-Benz svela Vision EQXX, concept elettrico con display 8K e...pannolini usati?

La misteriosa Vision EQXX concept anticipata da Mercedes-Benz per il CES 2022 è stata finalmente svelata dal produttore tedesco dopo oltre 15 mesi di teaser. La nuova EV sarà davvero sorprendente stando ai dati resi noti dall’azienda: tra lusso, tecnologie, autonomia incredibile e bizzarre soluzioni ecologiche, sarà da tenere d’occhio.

Partiamo dal design futuristico e sportivo svelato al Consumer Electronics Show di Las Vegas: come potete vedere dalle immagini in copertina e in calce a questa notizia, il cofano con le due prese d’aria si mostra quasi con uno stile ibrido tra le alte prestazioni e l’eleganza che caratterizza Mercedes-Benz, mentre il retro si interrompe bruscamente in netto contrasto con il design anteriore per lasciare spazio a una lunga striscia LED suddivisa in tre pezzi.

Si parla di un peso complessivo pari a 1750 kg, sorprendentemente basso ma frutto di una serie di accorgimenti tecnici da parte del produttore: ruote in magnesio, dischi dei freni in lega di alluminio, porte in carbonio, pannello del tetto sottile con 117 celle solari e pacco batteria da 495 kg, più leggero del 30% e più piccolo del 50% rispetto a quello in dotazione alla EQS 450+; resta, però, da 100 kWh e 900 volt. Così facendo, la Vision EQXX promette di raggiungere un’autonomia pari a 1000 km circa.

Gli interni sono invece sinonimo di assoluto lusso: sul cruscotto si troverà un enorme display touchscreen 8k da 47,5 pollici composto da un singolo pannello e con un sistema dal potenziale molto più elevato – seppur non siano ancora effettivamente note le sue caratteristiche. Mercedes-Benz ha poi puntato sui materiali sostenibili per la Vision EQXX concept: i sedili sono realizzati in Dessertex, rivestimento derivato dai cactus, e ricchi di dettagli dati dal micelio, mentre ancor più intrigante è l’utilizzo di plastica derivata da rifiuti di discariche che vanno dal verde ai pannolini usati.

Il futuro di questo innovativo veicolo EV non va affatto sottovalutato; dunque, occhi e orecchie aperte per ogni novità!

Nel frattempo, Mercedes-Benz ha ottenuto la guida autonoma di livello 3.