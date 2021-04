Una rarissima Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive è ora in vendita

Siamo nel settembre 2012, al salone di Parigi appare la Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive. Il futuro elettrico non era ancora delineato, eppure la casa della stella a tre punte aveva già il know-how per produrre in serie una sportiva elettrica, o quasi...

Mercedes-Benz annullò all'ultimo il lancio di questa avveniristica versione della SLS, pensate che era già stato concordato il prezzo per il mercato italiano, ben 428.500 euro. Forse era troppo presto per proporre una sportiva elettrica da mezzo milione di euro, l'interesse attorno ad essa fu poco e Mercedes produsse soltanto nove esemplari prima di arrendersi. Uno di questi è ora parte di una vendita privata gestita dalla notissima casa di aste Sotheby's. Prima di parlare del prezzo vediamo cosa ha da offrire la SLS AMG ED.

La coupé era spinta da quattro motori elettrici, uno per ruota, per un totale di 750 CV di potenza e 1.000 Nm di coppia! La conversione elettrica portò a 560 chilogrammi di esubero rispetto ad una SLS AMG standard, i tecnici di Affalterbach rinforzarono il telaio e cercarono un diverso approccio alla guida. Obiettivo centrato considerando il parere delle testate che l'hanno provata: questa SLS sembra dannatamente divertente da guidare. Con le batterie al massimo la SLS AMG ED garantiva 250 km di autonomia, un dato strepitoso per i tempi.

250 sono anche i chilometri orari massimi, limitati elettronicamente, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,9 secondi. Sono soltanto 3 decimi in più della potentissima SLS AMG Black Series, pinnacolo del modello in fatto di prestazioni.

L'esemplare in vendita ha meno di 3.800 chilometri ed è verniciato in Green Electric, la stessa tonalità usata per il concept del 2010. La rarità e il piccolo valore storico che fintanto il modello ha guadagnato hanno portato il proprietario, aiutato dagli specialisti di Sotheby's, a definire un valore di 1.050.000 euro per l'auto.

Siamo certi che in futuro la SLS AMG Electric Drive sarà ancora più ricercata dai collezionisti, avendo il ruolo di apripista ad una nuova epoca per il mondo di Mercedes e quello delle automobili. Modelli come la EQC, la EQA e la nuovissima berlina Mercedes-Benz EQS sono nati anche grazie all'esperienza acquisita con la SLS elettrica. Restando in tema SLS vi segnaliamo questa pazzesca versione da 1.025 CV, curata da Elmerhaus. (immagini RM Sotheby's)