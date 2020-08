Mercedes-Benz SL: la convertibile tedesca è appena stata spiata in strada

La prossima generazione di Mercedes-Benz SL è ancora in fase sviluppo segreto, e ogni dettaglio al riguardo è stato a lungo nascosto, ma adesso abbiamo l'opportunità di poterne ammirare almeno in parte le forme grazie a uno dei primi avvistamenti sulle strade pubbliche.

Stiamo parlando delle immagini spia che potete vedere tramite la galleria in calce, le quali riprendono la carrozzeria da più angolazioni permettendoci una vista frontale, una laterale e una obliqua. Il muso, nonostante il camuffamento, sembra essere molto piatto, alto e corto e inoltre le prese d'aria frontali appaiono piuttosto ampie, a parziale conferma del coinvolgimento del reparto sportivo AMG.

Il cofano invece è lunghissimo, anche se probabilmente non quanto quello della AMG GT. Al contempo possiamo confermare il passaggio a un tettuccio morbido in quanto, per le operazioni di collaudo, la compagnia pare aver scartato completamente il tetto rigido elettronico per avere più leggerezza.

Prendendo in esame l'inquadratura laterale, notiamo in basso delle forme molto slanciate e aggressive e un evidente spoiler a labbro sulla punta della coda. In realtà una soluzione simile non coinciderebbe con l'eleganza solita del brand, e supponiamo quindi che nella versione finale le forme possano differire in modo sostanziale. Chiudendo con lo sguardo posteriore, è impossibile non vedere il sistema di scarico a quattro bocche e il paraurti bombato in stile AMG GT.

In linea di massima ci aspettiamo un bolide estremamente potente e tecnologicamente avanzato, sperando di avere conferme in questo senso entro i prossimi mesi. Per restare presso la casa automobilistica di Stoccarda vi consigliamo di immergervi nell'abitacolo della nuova Classe S, la quale è stata mostrata internamente tramite una serie di immagini: la parola d'ordine è atmosfera. Ottime infine le notizie circa la Mercedes-Benz EQS che, secondo CATL, garantirà ben 700 chilometri di autonomia totalmente elettrica.