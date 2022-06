Mercedes-Benz richiama quasi 1 milione di auto in tutto il mondo per un problema ai freni

Nel settore automotive accade spesso che un lotto difettoso di vetture causi un richiamo ufficiale, a volte anche a livello mondiale. È questo il caso di Mercedes-Benz, pronta a richiamare circa 1 milione di automobili in tutto il mondo per un possibile problema all'impianto frenante.

Per l'esattezza Mercedes-Benz sta per richiamare in officina 994.407 vetture, in particolare SUV Classe M e Classe GL costruiti fra il 2004 e il 2015, dunque prima dell'arrivo delle nuove denominazioni, ovvero GLE e GLS, più altre vetture Classe R MPV. La storia purtroppo non è nuova: lo scorso mese di maggio Mercedes-Benz si era già vista costretta a richiamare 320.000 SUV e MPV in Nord America (Mercedes-Benz richiama 300.000 auto), dunque Stati Uniti e Canada, ora però il problema è diventato di carattere internazionale.

Come abbiamo raccontato la scorsa volta, si tratta di un elemento dell'impianto frenante che può trattenere acqua e umidità e può dunque portare alla corrosione del servofreno. La forza frenante potrebbe diminuire sensibilmente, un problema ovviamente molto grave che può mettere a rischio la sicurezza delle auto - parliamo fra l'altro di SUV di grossa stazza, pesanti oltre 2.000 kg, non semplici da frenare. Anche se il verificarsi di problemi è secondo Mercedes-Benz "raro", la società ha optato per richiamare al più presto i veicoli per la riparazione in officina.