Mercedes-Benz R129 e quella funzione tecnologica che ancora oggi lascia di stucco

La Mercedes-Benz R129 è considerata all'unanimità una delle auto più belle ed eleganti di tutti i tempi. Un simbolo dei magici anni '80, quando in Italia circolavano fra le altre le piccole cattive come la Fiat Uno Turbo, la Peugeot 205 Gti e la Renault 5 GT. Ma la coupé tedesca non era solo estetica in quanto era anche maledettamente tecnologica.

Come ogni Mercedes che si rispetti, la due posti era una profusione di eleganza, classe, bellezza ma anche tecnologia all'avanguardia. Di fatto la R129 ha riscritto la storia, introducendo alcune novità che poi sarebbero state riprese da numerose altre vetture nel corso degli anni.

E' stata ad esempio la prima auto della storia ad avere gli avvolgitori delle cinture di sicurezza integrati nei sedili stessi, montati su dei telai in magnesio e regolabili elettronicamente in coordinazione con i poggiatesta.

Era inoltre presente un roll bar automatico ad azionamento idraulico che si apriva in caso di ribaltamento in soli tre decimi di secondo. La capote era invece elettroidraulica e completamente automatizzata.

Ma c'è una funzione che forse più di tutti ha lasciato di stucco gli addetti ai lavori e i suoi fortunati possessori, leggasi la regolazione elettronica per lo specchietto centrale. Ci sono di preciso tre opzioni, sinistra, destra e centrale, cosa che è stata introdotta anche in altre vetture, ma sulla Mercedes-Benz R129 l'opzione centrale funziona realmente (a differenza delle altre auto dove non succede nulla) e permette quindi di regolare in maniera elettronica con un solo dito lo specchietto.

Di fatto quando si voleva (o si vuole per chi è in possesso della coupé Benz), regolare la posizione dello specchietto, si poteva restare comodamente seduti sul sedile garantendo una posizione del retrovisore perfettamente adattato alla posizione del guidatore e collegabile alla memoria del sedile.

Si tratta di una vera e propria chicca che forse è più complicato a spiegarsi che a vedersi, ma che rappresenta l'emblema di cosa rappresentava Mercedes negli anni '80: una vera e propria magia.

La casa della stella è sempre stata avantissimo in quanto a tecnologia e classe, e un chiaro esempio è il concept Mercedes F200 Imagination, vettura del 1996 che si guidava addirittura con un joystick.