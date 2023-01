Mercedes-Benz pronta a dire addio al marchio EQ, ecco perché

Mercedes-Benz sarebbe pronta ad abbandonare il suo marchio EQ, logo che distingue le proprie vetture elettriche da quelle ancora a combustione. La decisione deriverebbe dal fatto che l'azienda automobilistica tedesca è ormai proiettata verso l'elettrico, di conseguenza apporre la sigla EQ sui veicoli sarebbe ridondante.

Dopo che Mercedes ha annunciato i suoi hub di ricarica personali, l'azienda è pronta ad immergersi sempre di più nel mondo full electric e proprio per questo, secondo il quotidiano Handelsblatt, vuole di fatto "cambiare" la propria immagine, ma senza specificare visivamente che si tratti di un modello elettrico: sarà scontato che la vettura sarà green.

Per la fine del decennio, così come molte altre case automobilistiche di prim'ordine, la stella vuole dire addio al motore endotermico, anticipando di fatto il blocco imposto dall'Unione Europea di 5 anni (2035), di conseguenza il marchio EQ potrebbe andare a breve in pensione.

EQ era stato introdotto quattro anni fa, nel 2019, con il lancio del SUV EQC, ed oggi lo troviamo sulla EQE, che distingue il modello elettrico della Casse E da quello a combustione, e sulla EQS, per la Classe S full electric.

Se tutto andrà come previsto l'addio definitivo avverrà dalla fine del 2024, in occasione del lancio della nuova piattaforma elettrica MMA destinata ai veicoli compatti di Mercedes, e da cui usciranno CLA, GLA e GLB, tutti dotati di motori green, che siano elettrici o ibridi.

Un portavoce di EQ, parlando con l'agenzia Reuters, ha spiegato: "Con l'obiettivo che il nostro marchio principale Mercedes-Benz diventi completamente elettrico entro la fine del decennio, adatteremo il posizionamento dei veicoli e quindi anche l'uso del marchio in linea con i tempi, ma è troppo presto per i dettagli su questo al momento". In attesa di ulteriori novità a riguardo, le prossime supercar EV Mercedes potrebbero avere una modalità drift autonoma.