Mercedes-Benz presenta l'EQC 4x4 totalmente elettrico che sfida la Classe G

Negli ultimi anni la tecnologia elettrica è stata perlopiù associata a costose berline premium. Oggi le cose stanno cambiando, sul mercato abbiamo molte più compatte, SUV e crossover, Mercedes-Benz ha inoltre sdoganato anche l’off-road. Come? Con il nuovo EQC 4x4.

Chi ha detto che l’elettrico è adatto solo a circolare in ambito urbano? Di sicuro non Mercedes-Benz, che con il nuovo EQC 4x4 vuole dimostrare come si possa creare senza problemi un muscoloso SUV rugged con potenzialità off-road a zero emissioni. Forse prima del marchio tedesco è arrivata soltanto Rivian, anche se i suoi R1T e R1S sono ancora sotto forma di prototipo.



Certo anche questo EQC 4x4 nasce sotto una stella da one-off, con Mercedes intenzionata a far combaciare modernità, lusso e sostenibilità con “un appeal emozionale”. Mercedes assicura che il nuovo EQC 4x4 è in grado di scalare il doppio della pendenza rispetto allo standard EQC 400 4MATIC e di battere in determinate situazioni anche il mostruoso Classe G - e in basso potete vedere una tabella dettagliata con tutte le varie pendenze e situazioni.



Come dite? Va bene tutto ma senza il rombo del motore non sapete stare? Mercedes ha pensato anche a voi, installando a bordo un algoritmo che spara dagli altoparlanti interni il giusto sound in base al terreno che state affrontando. Per ora si tratta soltanto di un esperimento ma chissà che un giorno questo EQC 4x4 non venga commercializzato davvero.