Mercedes-Benz prepara un super SUV elettrico da 1.000 cavalli

Mercedes-AMG sta attualmente sviluppando un SUV ad alte prestazioni basato sulla propria piattaforma elettrica, con l'obiettivo di sfidare direttamente la BMW XM e altri concorrenti di lusso. Questo nuovo SUV, previsto per il 2026, rappresenterà una proposta su misura per il marchio, simile alla prossima AMG GT 4 porte Coupé.

Ciò che sappiamo fino ad ora è che stile di questo nuovo SUV AMG saranno fornite da un concept che Mercedes rivelerà a breve. La lunghezza prevista sarà simile a quella del concept Vision AMG, ovvero circa 5,10 metri, e un passo di oltre 3 metri per garantire spaziosità interna e versatilità. Un aspetto fondamentale di questo nuovo modello sarà la sua architettura elettrica da 800 V, i motori elettrici a flusso assiale brevettati e una versione personalizzata del sistema operativo MB.OS di Mercedes-Benz, noto internamente come AMG.OS.



Questo SUV ad alte prestazioni sarà il secondo modello basato sulla nuova piattaforma AMG.EA , progettata per ospitare avanzati motori elettrici di Yasa, una società con sede nel Regno Unito acquisita da Mercedes-AMG nel 2021, che offrono una potenza e una densità di coppia significativamente superiori rispetto ai motori elettrici convenzionali.

Le configurazioni di trazione del nuovo SUV AMG includeranno diverse opzioni, dalla trazione posteriore a singolo motore a configurazioni a doppio, triplo e quadruplo motore con trazione integrale avanzata e un sistema di torque vectoring. Si prevede che il SUV possa superare i 1.000 CV di potenza complessiva.

L'interno sarà altrettanto impressionante, con un nuovo design che includerà un display AMG personalizzato e una grafica unica. La produzione del nuovo SUV AMG avverrà nello stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen, in Germania, assieme proprio alla prossima GT Coupé a 4 porte. Questi due modelli saranno i fiori all'occhiello della prossima gamma AMG elettrifica, non ché di una famiglia di veicoli super sportivi destinata a crescere ancora nel tempo.

