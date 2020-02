Mercedes-Benz si prepara a lanciare le batterie a stato solido della Hydro-Québec

La prossima grande evoluzione tecnologica del settore automotive, dopo l'ingresso a gamba tesa dei motori elettrici, sarà certamente rappresenta dalle batterie a stato solido. Ebbene Hydro-Québec è vicina a brevettare la nuova tecnologia ma quale grande azienda ne beneficerà?

Ve lo diciamo subito, Mercedes-Benz AG, ma facciamo un passo indietro. Lo scorso 31 gennaio la Hydro-Québec ha annunciato di essere pronta a brevettare la nuova tecnologia a stato solido, supportando il lavoro svolto dal 2017 in poi da John B. Goodenough e Maria Helena Braga. Nel 2018 i due scienziati hanno infatti messo a punto un'innovativa tecnologia a stato solido in grado addirittura di guadagnare energia con il passare del tempo, non perderla come fa oggi il litio.

Ebbene la Hydro-Québec ha creduto nel progetto e ora è quasi pronta a commercializzarlo, attenzione però perché c'è già un licenziatario di peso: Mercedes-Benz AG come vi abbiamo anticipato, dunque Daimler AG, che potrebbe mettere le mani su una tecnologia rivoluzionaria prima della concorrenza.

Queste le parole di Jochen Hermann, vice presidente del reparto eDrive di Mercedes-Benz AG: "La batteria è un elemento essenziale dei veicoli elettrici. La padronanza della sua chimica è di importanza vitale per Mercedes-Benz, non a caso le batterie a stato solido saranno la prossima grande innovazione della e-mobility, vera e propria alternativa all'attuale Litio. Gli ultimi progressi della Hydro-Québec sono davvero molto promettenti, non vediamo l'ora di scoprire i benefici del nostro programma di sviluppo congiunto". Dobbiamo dunque prepararci, finalmente, a vedere le batterie a stato solido debuttare su Smart ed EQC, prima di tutti gli altri modelli Mercedes?