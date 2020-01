Mercedes-Benz ci prepara al CES con un interessante video teaser su un nuovo Concept

Mercedes-Benz ci stuzzica pubblicando sulla propria pagina Facebook un brevissimo video teaser riguardante il Concept che sarà svelato al prossimo Consumer Electronics Show di Las Vegas. Al di sotto di esso troviamo la dicitura:"The awakening has begun."

I pochi secondi a disposizione ci mostrano la sequenza di avvio di una vettura dotata di sottili fasce di led disposte lungo tutta la griglia. Giudicando quel che ci è possibile vedere è impossibile non notare la morbidezza delle linee, almeno per quanto concerne la parte frontale. Non siamo sicuri in realtà di quale parte del veicolo ci abbiamo dato in pasto, ma i colleghi di Motor1.com suggeriscono la presenza di una telecamera laterale a sostituire gli specchietti retrovisori, oppure un elemento di natura aerodinamica.

In ogni caso nel corso dell'evento americano la compagnia automobilistica tedesca ci presenterà la EQC 400 4MATIC (crossover elettrico) e rivelerà nuovi dettagli sulla Vision EQS. Visto che parliamo in entrambi i casi di vetture hi-tech ed elettrificate, il prodotto protagonista del tease non dovrebbe disallinearsi troppo.

Al contempo arrivano ottimi render riguardanti una nuova Mercedes-Benz EQA: un crossover elettrico che ricalca in parte le sembianze della GLA. Per tornare in tema di teasing, ecco a voi un recente video su una futura GT elettrificata della casa di Stoccarda. Ma adesso vi lasciamo al post condiviso da Mercedes su Facebook e allegato in fondo alla pagina.