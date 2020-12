Mercedes-Benz in piena rivoluzione elettrica: in arrivo ben 6 nuovi modelli

Alcune ora fa Mercedes-Benz ha voluto ricordare a tutti il proprio impegno per quanto concerne la transizione dalle auto tradizionali a quelle elettriche. Il brand automobilistico tedesco ha investito sommi gigantesche sulle EV, e adesso possiamo finalmente ammirare i primi frutti degli sforzi svolto prevalentemente dietro le quinte.

Mercedes-Benz ha infatti condiviso informazioni su ben 6 prototipi di auto elettriche, i quali entreranno in produzione nei prossimi due anni. E' chiaro che rispetto ad altre case automobilistiche, quella di Stoccarda sia partita con un po' di ritardo, ma è lecito aspettarsi l'arrivo sul mercato di tantissimi modelli completamente elettrici da qui ai prossimi cinque anni.

All'interno di un aggiornamento pubblicato oggi, il produttore ci ha permesso di dare un'occhiata all'imminente portfolio di veicoli per il 2021 e il 2022: presso lo stabilimento di Sindelfingen sarà costruita la berlina di lusso EQS a partire dalla prima metà del 2021. L'impianto di Rastatt invece si occuperà del SUV compatto EQA entro la fine del 2021. A seguire sarà il momento del SUV compatto EQB, che avrà anch'esso il via produttivo entro la fine del 2021, a Kecskemét. A breve inoltre gli stabilimenti di Brema e Tuscaloosa cominceranno a sfornare veicoli elettrici: il primo provvederà alla costruzione delle berline premium EQE, mentre il secondo produrrà principalmente le varianti SUV della EQS e della EQE nel 2022.

Markus Schafer, a capo della ricerca presso Daimler e COO di Mercedes-Benz Cars, ha accompagnato questo annuncio con una dichiarazione:"Con la strategia 'Electric First' Mercedes-Benz si immette in modo sostanziale sul sentiero dell'impatto zero del carbonio, e sta investendo fortemente in questa trasformazione. Il nostro portfolio di veicoli diventa elettrico, e lo stesso accade per il nostro network produttivo per quanto concerne gli stabilimenti atti alla produzione di veicoli e batteria. Abbiamo intenzione di segnare la via nel campo della mobilità elettrica, e di concentrarci in particolare sulla tecnologia delle batteria. Stiamo avviandoci ad un approccio integrale, che spazierà dalla ricerca e sviluppo fino alla produzione, senza tralasciare la cooperazione strategica."

Nel caso voleste farvi un'idea sull'estetica delle vettura che ben presto raggiungeranno le concessionarie, fareste bene a dare un'occhiata alla galleria di immagini in fondo alla pagina. In chiusura vogliamo invece mostrarvi la nuova Mercedes-Benz EQC: saliamo a bordo del SUV per carpirne i dettagli.