Mercedes-Benz ottiene la Guida Autonoma di Livello 3: il futuro si avvicina

E' già da un po' che i produttori di auto cercano a tutti i costi di immettere in strada veicoli in grado di guidarsi da soli, ma il compito non è affatto facile. Tesla infatti è un'eccezione con la sua Guida Autonoma Completa in versione Beta, ma a quanto pare Mercedes-Benz ha intenzione di superare tutti in pochi mesi.

Alcune ore fa la casa automobilistica tedesca è stata la prima ad ottenere l'approvazione alla vendita di un veicolo con Guida Autonoma di Livello 3 sul suolo della Germania, anche se il limite è stato fissato a 60 km/h quando il conducente non controlla il mezzo (Stellantis e BMW uniscono le forze per lo stesso obbiettivo).

Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione in Daimler AG e Mercedes-Benz AG, ha spiegato le mosse che sono state necessarie a tagliare un traguardo tanto ambizioso nei seguenti termini:"Per molti anni abbiamo lavorato con l'obbiettivo di realizzare la nostra visione sulla guida automatizzata. Con questo sistema basato su LiDAR abbiamo sviluppato una tecnologia innovativa per i nostri veicoli, la quale offre ai clienti un'esperienza di guida unica e lussuosa e restituisce loro la cosa che conta di più: il tempo. Con l'approvazione delle autorità, abbiamo ottenuto un traguardo importante: siamo i primi produttori a implementare una guida autonoma convenzionale in veicoli di serie sul suolo tedesco."



A differenza di Tesla, che di recente ha messo da parte i sensori per sfruttare soltanto le telecamere, Mercedes-Benz impiega i LiDAR per scannerizzare l'ambiente intorno al veicolo. A ogni modo il sistema, definito come Drive Pilot, non è ancora al massimo del suo potenziale, per cui non può essere attivato al di fuori dell'autostrada. Nel prossimo futuro l'intento sarà quello di espandere l'approvazione anche a Cina e Stati Uniti, e da parte nostra non vediamo l'ora di ricevere aggiornamenti in tal senso.



Avviandoci a chiudere senza allontanarci da Stoccarda vogliamo mostrarvi l'autonomia reale della Mercedes-Benz EQS: Bjorn Nyland l'ha provata in un clima particolarmente rigido, quindi l'ammiraglia elettrica promette davvero bene.