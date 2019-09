Mercedes-Benz ha interrotto lo sviluppo di motori tradizionali

Oramai la strada per il futuro dell'industria automobilistica è chiara: l'elettrificazione guadagna man mano quote di mercato sempre più importanti, mentre i motori a combustione interna sembrano avere i giorni contati.

Daimler, da ben più di cent'anni, è uno dei marchi più importanti per quanto concerne il mondo delle automobili. E' stata una delle prime società a sviluppare e produrre vetture motorizzate, già dalla fine del diciannovesimo secolo. Il petrolio da quell'epoca fino ai giorni nostri è stata la risorsa che ci ha permesso di spostarci assecondando i nostri bisogni logistici, ma ormai la sua era sembra giungere lentamente al termine.

Stando al giornale tedesco Auto Motor und Sport il leader del reparto sviluppo presso Daimler, Markus Schaefer, ha annunciato che l'intero gruppo non ha nessun piano per sviluppare una nuova generazione di motori a combustione, e il focus si è spostato completamente sui powertrain elettrici. Ha poi aggiunto che i motori attuali non saranno dismessi, ma man mano affinati per trarne il meglio finché sarà possibile.

I recenti propulsori sembrano aver ormai raggiunto i loro limiti, migliorarli diventa sempre più difficile di anno in anno e per farli sembrare più efficienti alcune case automobilistiche pare abbiano cercato in tutti i modi di fornire dati sulle emissioni non propriamente accurati.

La scelta di Daimler, e quindi anche di Mercedes-Benz, è sicuramente dettata anche dalla volontà di molti Paesi di eliminare completamente il bisogno di petrolio per l'alimentazione dei veicoli entro il 2040, cercando di rendere completamente elettrico il parco auto circolante.

Anche Volkswagen si muove a grandi passi nella stessa direzione, infatti di recente ha presentato la sua nuovissima EV, denominata ID.3 e, inoltre, continuano a serpeggiare rumors che riguardano la futura crossover elettrica del gruppo tedesco, la ID.4.