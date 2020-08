Mercedes-Benz non ha finito con le compatte, arriveranno nuove elettriche?

Dalla lussuosa Classe S alla leggendaria SL, Mecedes-Benz è in procinto di lanciare una serie di vetture chiave per il suo futuro. Oltre ai modelli tradizionali la casa della stella a tre punte è impegnata a sviluppare un'intera gamma elettrica.

Il SUV elettrico Mercedes EQC per ora è stato accolto tiepidamente, per usare un eufemismo, dal mercato, mentre la futura Mercedes EQS promette un'autonomia record. Si parla meno della EQA, un crossover compatto elettrico che ricorda la GLA. Considerando le differenze rispetto al concept, una hatchback classica sulla falsariga della Classe A, la domanda sorge spontanea: Mercedes-Benz ha intenzione di lanciare altre compatte elettriche?

Un indizio viene da Axel Heix, capo ingegnere dello sviluppo dei veicoli compatti, e da Johen Eck, capo tester, entrambi intervistati dalla testata australiana Which Car: “È chiaramente un enorme vantaggio avere una piattaforma sviluppata anche per le propulsioni alternative, non dobbiamo preoccuparci di elementi come sospensioni, scocca nuda, interni o esterni, è tutto ben sviluppato, e noi possiamo semplicemente inserire un sistema di propulsione alternativa.”

Si parla della piattaforma MFA di Mercedes, un elemento che permette una facile transizione da motori a combustione interna ad elettrico. Parlando di compatte possiamo fare l'esempio di Classe A, GLA, CLA e dell'imminente EQA, ben quattro modelli della stessa categoria rilasciati nell'arco di due anni grazie all'elasticità dell'architettura MFA. I due uomini Mercedes hanno aggiunto che i modelli "derivati" continuano ad essere sviluppati con tantissimi test e garanzie sul livello di qualità ma che al tempo stesso aiuta avere una piattaforma che ne facilita lo sviluppo.

Heix ha negato l'interesse di Mercedes verso un SUV compatto cabriolet e, più a sorpresa, anche per una versione coupé della GLA, dichiarando che in entrambi i casi non c'è domanda per i due modelli. Quali nuove compatte vedremo? Per ora possiamo solo fare ipotesi, sicuramente sempre più case automobilistiche produrranno la propria hatchback compatta elettrica (anche Tesla sembra interessata); Mercedes già nel 2010 ci provò producendo in via sperimentale la Classe A E-CELL (W169), i tempi non erano maturi, a differenza di adesso. (nella foto cover la Mercedes-Benz Concept EQA)