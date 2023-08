Mercedes-Benz non abbasserà i prezzi come Tesla: il CEO spiega perché

Con i suoi prezzi ballerini e "fuori mercato", Tesla sta “dopando” il mercato delle auto elettriche gabbando parecchi concorrenti con la sua Model 3 a 41.000 euro. Non tutti i competitor sono in grado di seguire Elon Musk in questa corsa al ribasso, Mercedes-Benz ha persino spiegato perché non si farà tirare dentro la bagarre dei prezzi.

A parlare è stato proprio il CEO di Mercedes-Benz Ola Källenius, che a InsideEVs USA ha detto: “Ovviamente in qualsiasi mercato si guarda alla domanda e all’offerta, per Mercedes-Benz però le mosse drastiche non fanno mai davvero bene”.

La compagnia tedesca per ora si sta concentrando solo su un obiettivo, la neutralità di emissioni di CO2, motivo per cui ha intenzione di elettrificare la sua intera gamma: “Per noi l’obiettivo è chiaro: la mobilità dev’essere a zero emissioni, non ci sono ‘se’ o ‘ma’”. Il manager ha continuato anche a parlare di prezzi e della concorrenza cinese: “Al momento il mercato cinese è alquanto piatto. Come produttore di auto, hai il compito di decidere in che fascia di mercato competere e a Mercedes-Benz non interessa giocare al ribasso. Per noi la stabilità dei prezzi è fondamentale, serve anche a far mantenere alle vetture un valore residuo alto quando queste vengono rivendute o permutate, è davvero un aspetto chiave per noi”.

Per Mercedes-Benz dunque non ci sarà alcuna guerra dei prezzi, il brand cercherà di convincere i suoi utenti a suon di qualità e di contenuti. Nel frattempo sempre Mercedes-Benz ha confermato di adottare il Tesla NACS in Nord America, segno che la rivalità con Elon Musk è solo e puramente commerciale, non ideologica.