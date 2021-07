Mercedes-Benz potrebbe mostrarci un enorme Classe G elettrico

Il Mercedes-Benz Classe G è uno dei veicoli fuoristrada più massicci che ci siano, soprattutto se tiriamo in ballo la variante a sei ruote motrici, la quale può tranquillamente guadare fiumi, scalare montagne e attraversare deserti senza alcun tipo di timore.

Secondo delle voci di corridoio la casa automobilistica tedesca avrebbe intenzione di convertire all'elettricità il suo mezzo più forzuto, che nella sua versione definitiva andrebbe a prendere il nome di EQG.

A riportare il tutto è MB Passion, ma per il momento non sono state indicate fonti precise. A ogni modo si parla di un veicolo in fase sperimentale fortemente legato al Classe G a benzina attualmente in commercio. La pubblicazione tedesca Geländewagen aggiunge poi che il modello a zero emissioni non perderà neanche un po' delle sue capacità in fuoristrada per via dell'elettrificazione, per cui non mancheranno il differenziale bloccante né il transfer case: elementi che non gravitano intorno al mondo delle EV.

Riguardo il sistema propulsivo si è discusso in merito alla presenza di ben tre motori elettrici in grado di erogare un output di oltre 500 cavalli, mentre un'autonomia superiore ai 500 chilometri per singola carica sarebbe garantita da un pacco batterie agli ioni di litio da 108 kWh effettivi.



Ad ora Mercedes-Benz non ha ancora commentato i report, ma i fan del marchio di Stoccarda fremono già nell'attesa spasmodica del prossimo Salone dell'auto di Monaco di Baviera, dove è possibile che se davvero qualcosa bolle in pentola, verrà davvero rivelato.



Nel frattempo l'assetto di Daimler AG sta attraversando un periodo di forte cambiamento: il già citato Mercedes Classe G, il brand Maybach e quello AMG potrebbero unirsi sotto un'unica bandiera di lusso separata da Mercedes-Benz.



Per chiudere restando in tema vogliamo rimandarvi al particolare esemplare di veicolo con il quale Marcus Rashford, campione del Manchester United, è solito andare in giro: un Mercedes-AMG G63 che sembra un carro armato.